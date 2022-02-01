تفشي مخيف لـ(الكلازار) بولاية القضارف وسط نقص حاد في الأدوية





تعاني ولاية القضارف من ارتفاع كبير في حالات الإصابة والوفاة الناجمة عن مرض الكلازار وسط نقص حاد في الأدوية وتوقف عمليات مكافحة المرض.

وكشفت مسؤولة مكافحة الكلازار بوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية بالقضارف حنان دفع الغني عن أن ارتفاع معدلات الإصابة بالمرض يعود الي نقص الدعم الرسمي ومن قبل المانحين.

وكشفت منسق البرامج بان 95 % من حالات الوفيات حدثت لعدم توفر العلاج، في ظل وجود عمليات تلاعب وغش في الدواء وبيعه في السوق السوداء.

وقالت حنان بأن حالات ومعدل الإصابة في العالم ارتفع من خمسين ألف الى تسعين ألف حالة سنويا مما دفع وزارة الصحة بالولاية لإطلاق حملة المكافحة الشاملة والتقصي والقضاء على الناقل المتواجد في الشريط الحدودي والأراضي الزراعية.

وأشارت الي تدريبهم عدد من الكوادر الطبية من اختصاصي المعمل والصيادلة والأطباء بعد خروج عدد من المنظمات الدولية الكبرى التي كانت تعني بمكافحة المرض في ثلاثة عشر مستشفى بالولاية.وأطلقت المسؤولة نداء للمنظمات والمانحين للتدخل العاجل وإنقاذ حياة الأطفال والمصابين بتوفير الغذاء والدعم والعلاج بعد أن أثبتت عمليات التقصي بان الفقر ونقص الغذاء وضعف الوعي الصحي والعادات الضارة من أكبر مسببات انتشار المرض.

صحيفة الجريدة