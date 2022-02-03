



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 3 فبراير 2022م

صحيفة السوداني:

لعقد اجتماع المجلس الأعلى للترتيبات الأمنية.. رئيس مجلس السيادة ونائبه يصلان الفاشر

البرهان من الفاشر: تنفيذ الترتيبات الأمنية خلال أسبوع

حميدتي يدعو إلى فرض هيبة الدولة في مواجهة أي تفلت

وكالة التنمیة الأمریكیة: قدمنا (100) ملیون دولار دعماً لمنظمات المجتمع المدني في السودان

مسيرةٌ في الخرطوم بالسبت لنصرة الجيش ورفض التدخُّل الدولي

محمد الفكي یكشف تفاصیل الخلافات حول التطبیع مع إسرائیل

السكة الحدید: إعادة خط قطار الجزیرة – الخرطوم في الأیام المقبلة

الخرطوم تتجھ لتعیین سفیر جدید بواشنطن خلفاً لنور الدین ساتي

لجنة مشتركة لمراجعة تنفیذ الھیكل الراتبي لأساتذة الجامعات

مقتل صائغ ذهب بنيالا بعد إطلاق النار عليه

صحيفة الصيحة:

السيادي يوضح حقيقة فك حظر حسابات تابعة لرموز النظام البائد

كندا والهند تؤكدان دعم التحول الديمقراطي بالسودان

والي جنوب دارفور يؤكد عقد الامتحانات بشرق جبل مرة هذا العام

الجاكومي لـ(الصيحة): لو لم يشارك العسكريون في السلطة (لعاد) البشير إلى الحكم

حملات فحص مروري بالميناء البري تضبط (36) بصاً مخالفاً

مجهولون يقتلون صائغاً معروفاً أمام منزله بنيالا

تصريحات جديدة لـ(البرهان) حول تسليم السلطة

إعفاء رئيس لجنة مراجعة الأموال المستردة بواسطة “التمكين” بالجزيرة

قرارٌ بتشكيل قوة جديدة لحفظ الأمن في دارفور

(5) جلسات لـ(يونيتامس) ضمن مشاورات العملية السياسية

جبريل يتبرأ من زيادة أسعار الكهرباء

البرهان: حسم ملف الترتيبات الأمنية (مسار دارفور) خلال أسبوع

وجدي صالح: إرجاع المفصولين إعادة لنظام (الإنقاذ)

صحيفة أخبار اليوم :

بالفاشر : البرهان يبحث الترتيبات الامنية وحميدتي يقول: الدولة لا تدار بالتحنيس

مدير السدود يتوقع ازمة في مياه بورتسودان ويكشف عن اعتقاله لشهر

سنهوري يواصل بوحه الاستثنائي لـ أخبار اليوم يفجر المزيد من الاسرار حول الثورة وقضايا الساعة

وزير الصحة: الموجة الرابعة لكورونا لا زالت عنيفة

مسيرة حاشدة في الخرطوم بالسبت لنصرة الجيش ورفض التدخل الدولي

عاصم البلال يكتب : مجلس الحكماء ومسيرة السبت ..فليملأ الحشاش الشبكة

صحيفة الوطن:

البرهان: إخلاء قوات الحركات من المدن خلال إسبوع

سجن مسؤول بسبب ديون على الحكومة

تحذيرات من إنهيار صادرات الحبوب الزيتية

الخارجية :بعض البعثات الأجنبية خالفت القواعد الدبلوماسية

حميدتي :الدولة لاتدار “بالتحانيس” ولا بد من فرض هيبة القانون

صحيفة النيل الدولية:

نائب رئيس مجلس السيادة يدعو الى فرض هيبة الدولة

فولكر وفريق يونيتامس يواصلون المشاورات حول العملية السياسة فى السودان

المرور السريع ينفذ حملات فحص للبصات السفرية للتأكد من سلامتها

مزارعو الشمالية : 72 ساعة أمام الحكومة للتراجع عن زيادة تعرفة الكهرباء

الإدارة الامريكية تتحدث عن حل دبلوماسي لازمة السودان

وزير الصحة: الموجة الرابعة لوباء كوفيد-19 لازالت عنيفة

الخرطوم: (كوش نيوز)