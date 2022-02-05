عثمان جلال يكتب: اليسار وتحطيم المؤسسة العسكرية السودانية





(1)

في كتابه الانقلابات العسكرية في السودان أورد الأستاذ محمد محمد أحمد كرار انه تم إسناد مهمة مخاطبة وتعبئة ضباط الصف والجنود المشاركين في انقلاب مايو 1969 للرائد محجوب برير لرمزيته وسط هذا المكون العسكري الداعم للانقلاب ولكن قبل التعبئة وجه الجنود سؤالا للرائد محجوب برير جوهره هل للشيوعيين دورا في الانقلاب؟ وعندما أيقن الرائد محجوب رفض الجنود المشاركة في الانقلاب ان كان وراءه الشيوعيين استدرك تعمية لهم بلا، وهذا ينم بأن المؤسسة العسكرية الوطنية بنية تحتية وفوقية يمينية الثقافة والعقيدة، فلا مشاحة فهي نتاج هذا المجتمع والذي تسوده روح التدين والتوحيد منذ ابكار التاريخ امتدادا من تانحسو وكوش ومروي ونوباتيا وفي صيرورة مستمرة.

(2)

حاول اليسار الشيوعي في السودان صنع ثورة التغيير الماركسية بالتطور الحتمي للمجتمع السوداني وصولا إلى الاشتراكية وتلاشي الطبقات وسيادة المرحلة الشيوعية، وعندما أدركوا استحالة تحقق النموذج المثالي الماركسي يئسوا من المجتمع السوداني، وتشكل تيار اشتراكي ثوري زاعق نادى بضرورة الزحف المسلح من الريف بنسق الطريقة الماوية لتحطيم مؤسسات المجتمع وفي طليعتها القوات المسلحة وانجاز ثورة التغيير.

(3)

بعد ثورة أكتوبر 1964 نزع الشيوعيون إلى احتكار حكومة المرحلة الانتقالية عبر واجهة جبهة الهيئات مما أدى لاختزال المرحلة الانتقالية وتنظيم الانتخابات العامة، وأعقب ذلك حل الحزب الشيوعي عام 1965، ثم نظم الحزب الشيوعي مؤتمره الرابع تحت شعار الماركسية وقضايا الثورة السودانية حيث برز تيار قوي نادى بضرورة التحالف بين الطبقة العاملة والعناصر التقدمية داخل المؤسسة العسكرية وتصفية العناصر الرجعية داخل الجيش، والاحزاب اليمينية واستعادة أهداف ثورة اكتوبر، وتنامى هذا التيار وشكل تحالف الجبهة التقدمية اليسارية التي نفذت انقلاب مايو 1969.

(4).

كما اختطف لينين الثورة الروسية عام 1917 بشعاراته الزائفة المتدرجة كل السلطة للسوفياتات ثم كل السلطة للبلاشفة، ثم دكتاتورية البروليتاريا، والتي انتهت إلى دكتاتورية دون بروليتاريا، حاول الحزب الشيوعي السوداني اختطاف انقلاب مايو 1969 وفرض نموذجه الثقافي والايديولوجي،ولما أدرك المرحوم نميري أن فرض هكذا نموذج يعني الصدام مع المجتمع السوداني والمؤسسة العسكرية اقصى العناصر العسكرية والمدنية الشيوعية من دائرة الحكم والقرار، وكما قاد لينين مشروع الثورة المضادة من بتروغراد واسقط حكومة التحالف الثوري بقيادة كيرنسكي والذي اجمع المؤرخون أن هذا التحالف كان سيضع روسيا في مسارات الدولة الديمقراطية حاول الشيوعيون استنساخ التجربة في السودان عبر انقلاب المرحوم الرائد هاشم العطا 1971 والذي اجهضه المجتمع السوداني والمؤسسة العسكرية وهو في مخاض صراع الرؤى والتكوين. وارتد مشروع تحطيم المؤسسة العسكرية إلى اسبوع الآلام والحالة الكربلائية التي لا زالت تتلبس اليسار الشيوعي

(5)

عندها استيأس اليسار الشيوعي من إنجاز ثورة التغيير الاجتماعي عبر رافعة قطاعات المجتمع السوداني، والمؤسسة العسكرية والتي دمغها بأنها تشكل الطليعة في التحالف البرجوازي شبه الاقطاعي والذي يقف عقبة صماء أمام مشروع ثورة التغيير الاجتماعي، وبالتالي ينبغي تحطيم وتدمير المؤسسة العسكرية ونزع لتحقيق هذه الغاية إلى عدة تكتيكات فاشلة منها التحالف مع الغابة المسلحة بقيادة المرحوم جون قرنق، والتحالف مع حركات الهامش المسلح بعد اختراقها بقيادات يسارية، تأجيج الدول الغربية والمنظمات الدولية بأوهام الأدلجة، وممارسة السلوكيات المنافية للقواعد الإنسانية وأخلاقيات المهنة

خلق فجوة وعزلة بين المجتمع السوداني ومؤسسته العسكرية، ولكن في كل مرة يخسر اليسار الشيوعي المعركة الفكرية والسياسية والاخلاقية وتزداد حالة التماهي والثقة والتناصر بين قطاعات المجتمع السوداني والمؤسسة العسكرية الوطنية. وثالثة الاثافي أن النهاية الحتمية تحول اليسار الشيوعي إلى مجموعة وظيفية لصالح الآخرين.

(6)

أزمة اليسار الشيوعي حالة الخندقة داخل فكرة تلاشت في مظانها ومنابتها ويستحيل إنتاجها وسط المجتمع السوداني ولذلك فهو بحاجة إلى مراجعات استراتيجية لبناء فكرة اشتراكية تلائم الخصوصية الثقافية للمجتمع السوداني، واليسار الشيوعي في حاجة إلى إنهاء عقلية الصراع والثنائية العدمية (نحن الحق المطلق) (وهم الشر المطلق)، واليسار الشيوعي في حاجة إلى الحوار الشامل والتوافق مع القوى السياسية الوطنية حول قضايا البناء الوطني الديمقراطي، وإعلاء قيمة المساومة اللينينية عندما قال ليس الثوري من تفاخر بأنه لن يساوم ابدا بعض النواجذ على مبادئه ولكن هو من يساوم متى كان لا مهرب من المساومة.

صحيفة الانتباهة