إسماعيل حسن يكتب : لله دركم يا رجال





* حسب الأستاذ مجدي المحامي.. أكد حازم مصطفى أن شركاته جاهزة لتأهيل القلعة الحمراء، لتكون تحفة معمارية ولا أروع.

* وإن الشيخ أحمد التازى وجه شركاته للعمل على إعادة وتأهيل إستاد المريخ بمواصفات عالمية.

* وإن الأخ جمال الوالي قال إنه جاهز لإعادة القلعة الحمراء إلى سيرتها الأولى، بل وأجمل..

* وإن جماهير وأقطاب المريخ جاهزون للدعم بأموالهم وأياديهم متى ما طُلب منهم ذلك..

* ومن جانبي أكاد أجزم بأن هنالك رأسماليين خلف الكواليس، يتوقون للمشاركة في هذا التأهيل.. وينتظرون إشارة من مجلس الإدارة..

* أخونا الأستاذ خالد الخليفة رئيس مجلس إدارة صحيفة الأحمر الوهاج، سبق أن أطلق مُقترحاً بأن تُشكل لجنة من كبار رجال المال والأعمال المريخاب بقيادة الوالي وحازم والتازي وقدالة، تتولى التخطيط والإعداد للتأهيل وفق مواصفات عالمية عالية المستوى.. ورفع هذا المقترح للرئيس حازم، ويقيني آن الأوان لأن يُنزّل مجلس المريخ هذا المُقترح إلى أرض الواقع، ويُسارع إلى تشكيل اللجنة، ومن ثم يُفتح الباب للراغبين في الانضمام، وما أكثرهم..

* وحسب أخبار سابقة… أكد حازم أنّ المشروع برمته سيوكل لشركة عالمية كبيرة مُختصة في مجال تشييد وتأهيل الاستادات الرياضية… فليته يبادر بتكملة الاتفاق معها، ثم ينسق بينها وبين اللجنة المقترحة، لتوفير الميزانية اللازمة.

ديل أهلي

* ألم أقل لكم عشرات المرات إنّ جمهور المريخ أعظم جمهور في المعمورة؟!

* أولم أتحداكم بأن تقدموا لي جمهوراً في العالم يخدم ناديه باليد والمال كما يفعل جمهور المريخ مع ناديه؟!

* أمس السبت رسخ عشاق الزعيم لهذه الحقيقة وهم يتدافعون نحو قلعتهم زرافات ووحدانا… شيباً وشباباً.. رجالاً ونساءً بقيادة “أم الصفوة” سعدية عبد السلام، وينتظمون في حملة نظافة خارجها وداخلها..

* يا الله يا الله… فإنّه مُنتهى الوفاء والولاء والانتماء من عُشّاق تجاه معشوقهم… وقسماً عظماً لو ما كنت مريخابي، وأهل العظمة ديل ما أهلي… كان أسفاي وا مأساتي وا ذلي..

* وكفى.

صحيفة الصيحة