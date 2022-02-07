



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الإثنين الموافق 7 فبراير 2022م

صحيفة السوداني :

عودة 188 لاجئاً سودانياً من إثيبويا وجنوب السودان

الأمم المتحدة: العملة السودانية فقدت (87%) من قوتها الشرائية

التمكين: أعضاء اللجنة لم يهربوا إلى الخارج

اللجنة العليا لمراجعة لجنة إزالة التمكين: تجاوزات صاحبت أداء لجنة إزالة التمكين المجمدة

صحيفة أخبار اليوم :

اخبار اليوم الالكتروني تنشر نص تقرير اللجنة العليا لمراجعة وحصر واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين

تاجر محاصيل زيتية يطالب بحلول لمشكلة إغلاق طريق الشمال

امين سر حزب البعث العربي الاشتراكي على الريح السنهوري يواصل في البوح لأخبار اليوم. الحلقة الخامسة

اعلان نتيجه القبول على النفقة الخاصة وأبناء العاملين بالوزارة

صحيفة الوطن:

المراجعة: ضبط “121” الف دولار وسبائك ذهب في منزل أحد أفراد إزالة التمكين

حسابات بنكية بغسم أفراد وياع عشرات السيارات وتحريز أسلحة وذخائر

زيادات كبيرة في تعرفة المواصلات بالخرطوم ..

اعلان نتيجة القبول الخاص

الحرية و التغيير الميثاق الوطني تكشف لفولكر القضايا التي ترغب في طرحها على المائدة المستديرة

صحيفة النيل الدولية:

الكشف عن تجاوزات صاحبت أداء لجنة إزالة التمكين المجمدة

مراجعة 1639 عربة مستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين

السودان يعرب عن تعازيه ومواساته للمملكة المغربية في وفاة ريان

تشكيل لجنة فنية لإعداد دراسة علمية لامتحانات ملاحق شهادة الأساس

إعلان نتيجة القبول الخاص للجامعات الحكومية

الإرصاد تتوقع إرتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة

الخرطوم: (كوش نيوز)