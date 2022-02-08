



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير 2022م

صحيفة السوداني:

تنسيقيات لجان المُقاومة تُسيِّر مواكب إلى القصر الجمهوري

القوات الأمنية تطلق الغاز المُسيّل للدموع على متظاهرين حاولوا الوصول الى مُحيط القصر الجمهوري

محكمة الشهيد محجوب التاج ترفع جلساتها حتى السابع من مارس

الإعلان عن نتيجة القبول الخاص للجامعات الحكومية

الإفراج عن مقاتل القاعدة “أبو مصعب السوداني” المتهم باسقاط الطائرة الأمريكية الشهيرة في الصومال

صحيفة أخبار اليوم:

تقرير دولي يتوقع نشوب توترات بين الحكومة وحركات دارفور

أمين سر حزب البعث الاشتراكي يواصل في كشف الأسرار حول الثورة وقضايا الساعة لـ “أخبار اليوم”

تظاهرات جديدة بالخرطوم ومدن أخرىى تطالب بحكم مدني

عاصم البلال يكتب: فولكر .. خوفى منك وخوفى عليك

صحيفة الوطن:

وجدي صالح : السيارات المفقودة مسؤولية عقيد بالإستخبارات

إطلاق غاز مسيل للدموع و مياه لتفريق متظاهرين وسط الخرطوم

التربية تلوح بإغلاق مدارس ومراكز خاصة

محافظ مشروع الجزيرة يكشف تفاصيل الإعتداء عليه

صحيفة النيل الدولية:

السيادة : ضرورة فرض هيبة الدولة ووضع حد للتفلتات الامنية

اتفاقية لنقل خام بترول حقل سارجاس بدولةالجنوب لموانئ الصادر السودانية

السودان وكينيا يتفقان علي فترة صلاحية للشاي الأسود

الارصاد: ارتفاع تدريجي للحرارة فى معظم انحاء البلاد

الخرطوم: (كوش نيوز)