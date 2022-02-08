الغالي شقيفات يكتب : الترتيبات الأمنية





أعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة للمرة الثانية، انطلاقة الترتيبات الأمنية، حيث كانت المرة الأولى زيارته عند تدشين سلطة مناوي، والثانية زيارته الأخيرة مع النائب الأول الفريق محمد حمدان دقلو، وعملياً التنفيذ لم يبدأ بعد والترتيبات الأمنية Security arrangements لمسار دارفور عملية معقدة وهي بحسب الأمم المتحدةTransitional secretary arrangements leading to disarmament and demobilization كان اتفاق جوبا للسلام الموقع بين الحكومة والحركات المسلحة قد نص على استيعاب قوات الحركات في القوات المسلحة وفق شروط لا تنطبق في معظم قوات الحركات، وفوضى الرتب التي يحملونها وإحدى الحركات لديها 13 رتبة فريق، أحدهم من جنوب السودان، وآخر خريج جامعة الخرطوم دفعته رواد وهو “مركّب فريق”، وذات الحركة عجزت أن تخرج عن الجلباب الأسري بمراجعة كل ممثليها قادة الترتيبات الأمنية بالولايات وهو أمرٌ مُعيبٌ جداً بعد أن أصبح كفاحهم ونضالهم مغانم وتمكين الأسر والمحاسيب، ومع غياب الدعم الخارجي لتنفيذ الترتيبات الأمنية، إلا أنّ هنالك أسباباً أخرى، منها عدم وجود العدد الكافي في أرض الواقع، وهو أمرٌ يختلف عن أناس يتم تسجيلهم في الورق، نأمل أن تقيم القوات المسلحة معسكرات تدريب خارج ولايات دارفور للجنود، ومن ثم تحديد عدد الضباط بحجم الجنود كما نص اتفاق جوبا حتى لا يكون الأمر “خم ساكت.”

وهناك حركة أخرى يُقال لديها مائة وخمسين ضابطاً برتبة لواء ما أظن الجيش السوداني الذي يعد من أهم الجيوش في أفريقيا لديه هذا العدد، وكلنا تابعنا تصريحات سابقة لعضو مجلس السيادة الدكتور الهادي إدريس رئيس المجلس الانتقالي، التي قال فيها إنّ الرتب تُباع في السوق لتضخيم العدد ورفع سقف المشاركة في السلطة وعمليات الدمج، وكان إعلام القوات المسلحة لا يسمح لوسائل الإعلام بمنح رتب لشخصيات تضع رتباً لنفسها “الفريق فلان واللواء علان الفلتكاني وكمان خاتي أركان حرب”!

هذه الفوضى ستؤدي إلى خلل في بنية وهيبة الجيش الذي ظل لسنوات طويلة نموذجاً للتماسك والمهنية، ومطلوبٌ من القوات المسلحة فتح تجنيد الخيمة، وكل مواطن سوداني يجب تجنيده مباشرة بدل أن يُجنّد بواسطة الحركات، لأن الذي يحدث الآن هو تجنيد بالإنابة فلا أرى غضاضة أن تجند القوات المسلحة مباشرة.

والبرهان خبرة 41 سنة في فك وربط بوت، يعني عمر صديق بنقو الخاتي فريق عدل ومساواة واللواء بتاع التحالف أو المنفلت كما قال نمر والي شمال دارفور.

صحيفة الصيحة