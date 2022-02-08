السودان ..لهيب اليمين حريق اليسار





محجوب الخليفة

▪️ومأساة السودان منذ الاستقلال، هي أنه وطن محبوس داخل دائرة مقفولة وهو مثل كرة يتلاعب بها اليمين المتجاوز واليسار المتطرف ،وكلما حاولت اجياله التخلص من هيمنة اليمين وجدت وطنها رهينا لقبضة اليسار ، ليظل السودان وطنا مريضا مصابا بالدوار السياسي والإقتصادي،والإجتماعي.

▪️وصراع اليسارالمتطرف واليمين المتجاوز والذي جعل السودان محبوسا في دائرة التنازع والتشاكس المستمر ،هو ذاته الذي ادخل البلاد حلقة متناوبة بين الحكومات المدنية قصيرة العمر والإنقلابات العسكرية المتحكمة لتشكل دوامةيصعب الخروج منها.

▪️والملاحظ في نوبات الصراع بين اليمين واليسار أو اليسار واليمين ،أو في مناوبة الحكم بين الحكومات العسكرية والحكومات المدنية ،هو تعمد كل طرف تشويه صورة الطرف الآخر ومحاولة تجريمه والصاق الكثير من التهم الزائفة ، طمعا إلغاء وجود الخصم ، وتدميره بالكامل ، حتي ولو تطلب الأمر الاستعانة بجهات اجنبية تبحث عن موطئ قدم داخل السودان.

▪️والمؤسف حقا ان يكون حال السودان بائسا، لأنه الوطن الوحيد في أفريقيا والعالم العربي الذي ظل يتقلب بين لهيب اليمين المتجاوز وحريق اليسار المتطرف، ليظل الشعب السوداني وحده المكتوي من التنازع بين العسكر والمدنيين من جهة وأهل اليمين واصحاب اليسار من جهة أخري ، ولطالما حرص كل طرف علي تشويه صورة الطرف الآخر وأتهامه بالخيانة والفساد ، حتي أصبح عسيرا علي الشعب السوداني إكتشاف الخيانة وتحديد الفاسد من بين الأطراف التي تعودت علي تبادل الإتهامات فيما بينها، ولعل مايجري علي الواقع السوداني الآن يجسد الحقيقتين معا ، وهما بقاء السودان محبوساداخل دائرة صراع اليسار واليمين وأستمرار التخوين والإتهامات المتبادلة وإهمال قضايا السودان المزمنة ، ثم انتظار المناوبة بين الحكم العسكري والثورات التي تنتهي إلي التنازع والحكم المدني قصير العمر.

صحيفة التحرير