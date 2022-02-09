



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 9 فبراير 2022م

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صحيفة السوداني:

مصادر لـ)السوداني(: قرارات بإلقاء القبض على قيادات لجنة إزالة التمكين

مصرع )4( تلاميذ بمعسكر كلمة بجنوب دارفور

محافظ مشروع الجزيرة يكشف تفاصيل الاعتداء عليه أمام منزله

حظر وإغلاق عدد من المدارس الخاصة بولاية الخرطوم

بنك السودان يخصص أكثر من )16( مليون دولار لشراء السلع

ضبط كميات من المخدرات بولاية نهر النيل

خالد عمر يوسف يكتب حول مَزاعِم تعيين زوج أخته في موقع مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية

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صحيفة أخبار اليوم :

استهداف بحسابات وهمية من آآلاف المهكرين لموقع “أخبار اليوم”

إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية تفك طلاسم جريمة قتيل هدل

“الحرية و التغيير” تطالب بتأسيس “إعلان دستوري جديد” بالسودان

اتجاه لتحديد تعرفة المواصلات بالكيلومتر

عاصم البلال يكتب: ريان .. لم ينته العزاء بالتقاط السيارة

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صحيفة الوطن:

مركزية الحرية والتغيير تطالب بمجلس سيادة مدني وإعلان دستوري جديد

النيابة تصدر أوامر قبض في مواجهة أعضاء لجنة إزالة التمكين

وفيات جديدة بكورونا والصحة تشدد على التطعيم

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صحيفة النيل الدولية:

السيادي: ضرورة اجتثاث الظواهر المجتمعية السالبة

محمد بن زايد يستقبل دقلو أمس

“الحرية والتغيير” تقترح فترة انتقالية من عامين

محكمة مدبري انقلاب يونيو89 ترفع جلستها لغياب المتحري ومتهمين

توقيف شبكة إجرامية متخصصة في تزييف العملات

مصرع 4 تلميذات جراء انهيار )حفرة( بمخيم نازحين في دارفور

النيلين