قسم بشير يكتب: مبادرة البنك الزراعى السوداني للتمويل الأصغر (ابسمي)





——————–

لا شك ان النجاح حلم وبلوغه يعني السعادة وهذا لن يتأتى بمحض الصدفة ‘فالطالب المتفوق كد ووجد ولذلك بلوغ النجاح يعني الجد والاجتهاد والايمان بالقضيه ووضع الخطط السليمة كوسيلة لبلوغ الهدف المراد تحقيقه

واود عبر هذا المقال أن أفرد مساحة للحديث عن ابسمي الدندر وهي اختصار لمبادرة البنك الزراعى السوداني للتمويل الأصغر,,,،(absumi) وهي

Agricultural Bank of SUdan Microfinance Initiative

ولقد حققت هذه المبادرة نجاحا غير مسبوق في مجال التمويل الأصغر خلال الأعوام السابقه في قرى محلية الدندر شرقا وغربا وكذلك بعض قرى محلية السوكي ولقد استهدفت بالأخص شريحة النساء وهي تستهدف التمويل الزراعي بشقيه النباتي في فصل الخريف وكذلك الحيواني و التمويل البيئي ممثلا في مواد البناء وكذلك تمويل اسطوانات الغاز في القرى وبالتالي تقليل الضغط على الفحم النباتي و محاربة القطع الجائر للأشجار بالتالي المحافظة على ثراوتنا الغابيه

وكذلك نشطت في مجال التمويل الاستهلاكي في زمن عز فيه الحصول على لقمة العيش ولقد احتلت ابسمي الدندر المرتبة الأولى على مستوى فروع ابسمي المنتشرة في كل بقاع السودان و متفوقة بذلك على نظيراتها البالغة احد

عشرة وحدة في كل من تندلتي لقاوة شيكان الرهد أم روابة الخوي القوز ابوجبيهه المزموم ابوحجار ابودليق ومحتلة المرتبة الاولي من حيث الأرباح ونسب التحصيل والتمويل حيث بلغت نسب تحصيلها 100% لكل الاعوام السابقة وكان هذا بفضل مديرها الشاب أحمد يونس أحمد الحاج والذي وجد إشادة رائعة ممهورة بتوقيع السيد/ مدير عام البنك الزراعى السوداني تقديرا لإنجازه وتفانيه في عمله وهذا ليس بغريب على هذا المدير والذي احسبه من أميز موظفي البنك الزراعي السوداني حبا وغيرة علي العمل وهذا من واقع مزاملتي له بفرع الدندر وكذلك من واقع اختياره وتزكيته لهذا الموقع من قبل المدير الإقليمي لقطاع سنار والنيل الازرق عبدالقادر محمد عبدالله وكان اختيارا موفقا وصادف أهله واخيرا التحيه له ولاسطافه المميز وللمرأة الريفية في دندرنا الحبيب وهي تتفاعل مع هذا العمل

قسم بشير محمد الحسن

صحيفة الانتباهة