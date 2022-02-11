



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الجمعة الموافق 11 فبراير 2022م

صحيفة أخبار اليوم:

دعم عاجل من القوات المسلحه لاطفال المايقوما

جامعة النيل تعلن عن تخصيص نسبة 2%من اي ايرادتها للبحث العلمي

الصحة تتجه لتفعيل قانون مكافحة التبغ والمخدرات وسط الشباب

انعقاد الاجتماع التقليدي لمباراة هلال السودان وصن داونز الجنوب أفريقي

صحيفة السودانيٰ :

برطم لـ (السوداني): التظاهرات والمواكب مدفوعة القيمة

دقلو يعود الى البلاد بعد زيارة إلى الإمارات

لجان مقاومة الخرطوم تُسيِّر مواكب مليونية 10 فبراير

صحيفة النيل الدولية:

المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يختتم جلسات المشاورات

الامين العام للحركة الشعبية قطاع دارفور: :لابد من حوار سوداني سوداني

الخارجية ترفض (تغريدات) دبلوماسيين أجانب انتقدوا اعتقال السياسيين

شركة (فيزا) تنفي تجميد نشاطها في السودان

قوات الدعم السريع تعثر على جثتين بالقرب من جبل عوينات

وكالة السودان للأنباء “سونا”

الأمة القومي المخرج من الأزمةالسياسية يجب أن يكون سوداني سوداني

كباشي يؤكد رعاية ودعم الدولة لجمعية الهلال الأحمر السوداني

دكتورة سلمى تؤمن على دور سنار في دفع الاقتصاد القومي

نائب رئيس مجلس السيادة يعود الى البلاد بعد زيارة للامارات

أبو هاجة: قيادات لجنة إزالة التمكين قبض عليها ببلاغات جنائية

المفتش العام لقوات الشرطة يلتقي سلطان عموم البيقو بالسودان

وزير الزراعة يخاطب الدورة الـ36 لمنظمة الأغذية والزراعة الاقليمية ببغداد

وزير التنمية الإجتماعية يدشن مشروعات ديوان الزكاة بمحلية جبل أولياء

المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يختتم جلسات المشاورات

والي الجزيرة يخاطب ختام الملتقى الاقتصادي الأول للشركاء الاستراتيجيين

توزیع تقاوي الخضر للمتأثرين بالفيضانات بشرق سنار

ختام فعاليات دورة المراجعة المبنيه على المخاطر بغرب دارفور

إجازة إستراتيجية الأمن الغذائي والتغذوي بولاية كسلا

والي كسلا المكلف يطمئن علي موقف الإمداد الدوائي بالولاية

والي الشمالية المكلف: حكومة الولاية تسعى لتلبية إحتياجات المواطن

الهيئة العامة للإرصاد الجوية تتوقع إنخفاض درجات الحرارة

قوات الدعم السريع تعثر على جثتين بالقرب من جبل عوينات

مذكرة تفاهم بين الموارد المعدنية والجهاز الوطني للرقابة النووية والإشعاعية

نمر يتفقد مركز غسيل الكلى بالفاشر

منبر الحوار السوداني بجامعة النيلين بالاحد

مركز دراسات السلام بالنيل الأزرق يناقش ملف سد النهضة

تدشين الحملة الولائية لمكافحة وإزالة خلاطات الثيوريا

إستلام ملحقات الطلمبات المحورية لمحطة تنقية مياه مدني

تدابير للنهوض بالنظافة بمحلية أمدرمان

الجزيرة:ورش تنويرية للتأمين الصحي بأقسام وادي شعير ومعتوق والقسم الشمالي

افتتاح ميناء ودمدني البري

وزير الداخلية السابق: أنا بكامل صحتي وأتمتع بكامل حريتي

مدير شرطة ولاية القضارف يشهد تخريج دورة فض الشغب

مجلس أمناء جامعة النيل الأبيض يؤكد دعمه للتعليم الالكتروني

توضيح صحفي من النيابة العامة قطاع الخرطوم

حكومة وسط دارفور تضع خطة لتنظيم سوق زالنجي

وزيرة الرياضة بالخرطوم تتفقد إستاد الهلال ومسبح وصالة كرري الرياضية

اكتمال ترتيبات مواجهة الهلال مع صنداونز الجنوب إفريقي اليوم

الاتحاد العام للسباحة يتسلم مسبح المدينة الرياضية

الأولمبية تتسلم مقرها المخصص بالمدينة الرياضة