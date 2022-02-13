أمين حسن: حديث البرهان ..لاوفاق مع الإقصاء





#عجائب_الزمن_القحتي

إشارة حديث السيد رئيس مجلس السيادة فرغم الكلام عن الوفاق فلا يزال الحديث يطوف حول فكرة الإقصاء بل إن الإشارة الجديدة تحمل توسعة لدائرة الإقصاء بإستخدامه لمصطلح النظام البائد بعد أداة الإستثنناء وذلك بديلا للعبارة الشهيرة ( إلا المؤتمر الوطني ) ما قد يشير الى نوايا عزل سياسي .كل حديث عن وفاق وطني لايشمل الجميع ليس حديثا عن وفاق وإنما هو كلام عن توسيع تحالف قحت بمن حضر…ولاتملك جهة من الجهات ان تكون حارسا لبوابة السياسة فالسياسة ليست حظيرة بل ساحة واسعة تسع جميع أبناء الوطن وليس لها أبواب ليكون لها خفراء .وكل مواطن شريك أصيل في وطنه وعليه ان يسعى لنيل حقوقه كاملة بلا من من أحد ولا نقصان .فلا يجلسن أحدكم في صحن داره لتمنح له حقوقه أو تمنع عنه. فالحقوق ليس عطايا سلطان.

أمين حسن