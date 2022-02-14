



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الإثنين الموافق 14 فبراير 2022م

صحيفة السوداني

البرهان يطرح للاتحاد الأفريقي (4) محاور لحل الأزمة السودانية

الأجسام الصحفية تتّجه للتوقيع على مسودتي النظام الأساسي للنقابة وميثاق الشرف

فض ترس مشو من قِبل القوات الأمنية والثوار يعاودون تتريسه

إجازة نتيجة تنظيم مهنة القانون (المعادلة) بنسبة نجاح 62%

تعرف على أحدث دراسة حول فعالية الجرعة المعززة من لقاح كورونا

التربية تشدد على الالتزام باستثناء الفصول النهائية من تمديد العطلة

والي نهر النيل: تزايد حالات الإجهاض نتيجة لاستخدام المواد السامة بالتعدين

الثروة الحيوانية: تصدير اللحوم السودانية إلى ألمانيا خلال شهرين

صحيفة الصيحة:

البرهان: (1.4) مليار دولار مديونية الجيش على الحكومة وتعرفة الكهرباء تحتاج إلى (كرت)

طوارئ صحة الخرطوم تناقش تقارير الأوبئة

الداخلية والجهاز يبحثان إنشاء بوابة إلكترونية لتسهيل إجراءات العاملين بالخارج

الحزب القومي: توقيع وحدة اندماجية بين (4) أحزاب

ارتفاع طفيف في أسعار الدولار

ينتج (72) أسطوانة يومياً.. وصول آليات مصنع الأوكسجين بسنار

سوداني يخترع جهازاً حديثاً لنظافة الطرق

والي الخرطوم يطالب بمعالجة قضية السكن العشوائي والتعديات

الأجسام الصحفية توقِّع مسودة النظام الأساسي لنقابة الصحفيين

شراكة بين مفوضية حقوق الإنسان والمنظمة العربية و”الدعم السريع”

صحيفة أخبار اليوم :

السنهوري يكشف حقيقة ما يتردد عن كتائب حنين العسكرية

تقارير عن استئناف أمريكا ضخ (700) مليون دولار للسودان

البرهان يقدم للاتحاد الأفريقي 4 محاور لحل الأزمة في السودان

السلطات الصحية تسمح بدخول جماهير الهلال في مباراة الاهلي المصري

عاصم البلال يكتب: ساهم وايادى الخير .. جيوب خالية من العقارب

صحيفة سودان تربيون:

المؤتمر السوداني : تجديد حبس قادة لجنة تفكيك التمكين المجمدة 15 يوما

لجان المقاومة تدعو لاحتفال مختلف بـ(عيد الحب) في مليونية 14 فبراير

السودان يحث رعاياه بأوكرانيا على تسجيل البيانات والتواصل مع السفارة

قوة مشتركة تلقي القبض على عضو( السيادي) السابق محمد الفكي

البرهان يعلن رفضه إصلاح المؤسسة العسكرية خلال الفترة الانتقالية

صحيفة الوطن:

الإعدام شنقاً لشرطي أدين بقتل شاب بالخرطوم

اللجنة الفنية للأمن والدفاع توجه بالإسراع في إخلاء قوات الحركات

الحرية والتغيير تحذر من إرتفاع التضخم لأرقام قياسية

تفاصيل محاكمات أنس عمر وعوض الجاز وآخرين

صحيفة النيل الدولية:

البرهان يدعو لتوحيد الجهود الدولية والإقليميةللتعامل مع الأوضاع في السودان

إثيوبيا: على السودان ومصر عدم التمسك بمواقفهما حول السد

المؤتمر السوداني : تجديد حبس قادة لجنة تفكيك التمكين المجمدة 15 يوما

سفارة السودان بأوكرانيا تدعو السودانيين بتسجيل بياناتهم الكترونيا

لجنة الطوارئ بوزارة الصحة بالخرطوم تناقش تقارير الأوبئة الصحية

الخرطوم: (كوش نيوز)