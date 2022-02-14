إشراقة: الحرية والتغيير غاضبون من ظهور الاتحاد الافريقي





الاتحاد الافريقى في الخرطوم لبحث الازمة. الحرية والتغيير غاضبون من ظهور الاتحاد الافريقى ؛يعتبرونه عملا موازيا او متداخلا مع مبادرة فولكر الاممية.

أليس هذا هو الاتحاد الافريقى نفسه الذي أوصلهم الي تلك الوثيقة وتلك السلطة والمحاصصة غير المستحقة بدون اوزان انتخابية او حتى واقعية.

هل يجوز اي عمل أممي بدون افريقيا.

وان كان الاتحاد الافريقي قد أخطأ تلك الوساطة التي افرزت واقع اليوم. لانها كانت وساطة بعيدة عن السودان الحقيقي وواقعه السياسي.

فهل سيراجع الاتحاد الافريقي تجربته ويقدم نقدا لما مضى ويعمل كمراقب فقط للحوار السوداني في ضوء التجربة السابقة؟!!‏ إن اي مبادرة تخلو من افريقيا وجيران السودان ، لن يحالفها النجاح. مؤتمر اصدقاء السودان الاربعة ومبادرة فولكر ، اين منهم مصر اخت بلادي والاشقاءجنوب السودان ،اين شاد ، اريتريا ، اوغندا ، بلاد لومببا ،ناريري ومانديلا.

فلتعمل كل المبادرات بلا تمييز لدعم الحوار السوداني الخالص.

إشراقة سيد محمود