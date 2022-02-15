



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 15 فبراير 2022م

صحيفة الصيحة:

بيان من الشرطة حول مواكب 14 فبراير

البعث لـ(الصيحة): الشيوعي يُعاني من النرجسية وخليط من الأوهام

توقيف شبكة إجرامية وبحوزتها (30) كيلو (شاشمني)

خبير سياسي يمتدح حديث حميدتي بشأن محاربة تهريب موارد البلاد

ضبط (4) شاحنات محمّلة بسلع إستراتيجية مهربة بشرق دارفور

المركزي والغرف التجارية يبحثان سياسات الاستيراد والتصدير

النقل تبحث إعادة تشغيل معبر القلابات الحدودي مع إثيوبيا

(الفلس) يُجبر فنانين وموسيقي شهير للعمل كـ”دهابة”

البرهان يبعث ببرقية للرئيس الألماني

حجز أراضٍ في قضية مخالفات النقل النهري

تفريغ كميات كبيرة من القمح والوقود والسكر بميناء بورتسودان

حافظ إبراهيم: مهتمون بتطوير وتأهيل البنى التحتية للمحاجر

الحكومة تتراجع عن زيادة تعرفة كهرباء الزراعة و(الصيحة) تكشف التفاصيل

الأصم: يجب ألّا ننشغل بالمعتقلين عن إسقاط الحكومة

صحيفة السوداني

‏لجنة الأطباء المركزية: ارتقت روح شهيد إثر إصابته في العنق والصدر، أثناء مليونية 14 فبـراير بمواكب مدينة الخرطوم المتوجهة نحو القصر.

الشيخ خليفة بن زايد يدعو البرهان لزيارة الإمارات

إطلاق سراح المُعتقلين بترس حفير مشو وتقليص مطالب الشمال لـ(3)

الجيش: نعمل على عدم خروج الأوضاع عن السيطرة وتسليم السلطة لأيدٍ أمينة

انعدام غاز الطبخ بالخرطوم ومواطنون يبحثون عن بدائل

الخارجية تؤكد التزام السودان بتعديل التشريعات المقيدة للحريات

ترقيات وإحالات للتقاعد بالقوات المُسلّحة السودانية

وفد مصري رفيع المُستوى يصل الخرطوم ويلتقي مبارك الفاضل

تِرِك لـ (السُّوداني): البُرهان وحِمِيدتي تكفّلا بعلاجي ولا حاجة لنا لإغلاق الشرق مرةً أُخرى

مبارك الفاضل يبحث مع مفوض الاتحاد الأفريقي أفق حل الأزمة السياسية

صحيفة سودان تربيون:

البرهان يتسلم دعوة رسمية لزيارة الإمارات

الشرطة تتهم المتظاهرين بالتعدي وتعلن إصابة 102 من منسوبيها

قتيل واصابات في مليونية 14 فبراير بالخرطوم وأمدرمان

معتقلون سياسيون بسجن سوبا يبدؤون إضرابا مفتوحا عن الطعام

اتفاق على معالجة مؤقتة لأزمة كهرباء الزراعة بالولاية الشمالية

لجنة الأطباء : ارتقاء شهيد ثان بأم درمان اثر إصابة بالرصاص

صحيفة أخبار اليوم:

ترقيات واحالات في الجيش

برئاسة البرهان : إجتماع وفد المزارعين من الولاية الشمالية يتوصل لإتفاق لحل مشكلتي الكهرباء والزراعة بالولاية

موسي فكي يلتقي مبارك الفاضل

إدارة مكافحة التهريب بولاية شرق دارفور تضبط عدد (٨) شاحنات محملة بالمواد الاستهلاكية

صحيفة الوطن:

مقتل شاب و إصابات في تظاهرات الأمس

قرارات من البرهان بترقيات وإحالات في القوات المسلحة

تجديد حبس وجدي صالح وخالد عمر

رئيس مجلس السيادة يلغي زيادة تعرفة الكهرباء

تعيين وزير دفاع مكلف

صحيفة النيل الدولية:

إتفاق بالتعامل بالتعرفة السابقة لكهرباء القطاع الزراعي

شهيدان ومئات المصابين في احتجاجات “14 فبراير”

الفريق ركن يس إبراهيم يس وزيراً مكلفاً للدفاع

تسجيل (34) حالة اصابة بكورونا وتعافي (198) و(15) حالة وفاة

الخرطوم: (كوش نيوز)