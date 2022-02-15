سراج الدين مصطفى.. أكتب إليكم من كوستي.. وعن توماتها نحكي!!





(1)

كوستي.. مدينة قد تغيب عنها الملامح الإبداعية ولم يُعرف عنها تاريخياً بأنها قدمت فناناً كبيراً كان له تأثيراته على الغناء في السودان.. وذلك لا يمنع من أنها قدّمت بعض المُبدعين لاحقاً وفي شتى المجالات.. وفي مجال الفنون والغناء قدّمت المدينة الفنان صلاح كوستي عضو اتحاد الفنانين والفنان الزاكي يوسف والفنان الصادق شلقامي ومحمد الخاتم.. وفي مجال العزف قدمت العازف الماهر عثمان محيي الدين وغيره من الموسيقيين.

(2)

وكوستي كانت مثل بعض المدن تميّزت بفنون شعبية هي جزءٌ من طقوس أو عادات بعض القبائل.. فكان الاهتمام بالغناء وغناء الحقيبة قبل ظهور الآلات الوترية التي وفدت إلينا من مصر، وفي كوستي حَدَثَ ما يشبه حمى (الروك آند رول) التي أصابت أوروبا وأمريكا في النصف الأول من هذا القرن.. وصراعات (الجيرك) وحديثاً الديسكو وكان ذلك عام 1932م.

(3)

يروي العم عبد المطلب آدم موسى ويقول: كنت خارج كوستي في عمل بالدويم ووصلتني رسالة من صديق في أكتوبر عام 1932 وهو الوقت الذي ظهرت فيه التومات.. والتومات هُما فتاتان قدمتا إلى كوستي من واو واستقر بهما الحال في رديف كوستي القديم. والرسالة تحدد التاريخ الذي ظهر فيه غناء التُّم تُم، أو هو حركة الرقص مع غناء وإيقاعات التُّم تم، وهو إيقاع عالميٌّ معروفٌ بهذا الاسم.. وذكر الصديق أنه ظهر في كوستي ما أسماه في رسالته “بلعب جديد اسمه التُّم تم” ووصف لي حالة المدينة التي تقضي وقتها كله في الرقص والغناء مع التومات.

(4)

وعدت إلى كوستي – يقول العم عبد المطلب آدم موسى – ووجدت المدينة في حالة أشبه بحالة (الدساتير).. هكذا يصف حمى التُّم تم في كوستي.. هما شقيقتان توأمان من بنات 15 أورطة من عساكر الرديف. اسم الكبرى التومة أم زوائد ويقال إنها ولدت بإصبع زائد في إحدى يديها.. لذا سميت بأم زوائد.. والصغرى التومة أم بشائر.. والدهما شيخ جريقندي، وهما مشلختان كما يصفهما العم عبد المطلب.. وبهما مسحة من الجمال ظاهرة. والباحث الطيب محمد الطيب يقول إن التومات أصلاً من دنقلا، إلا أن كل الروايات تشير إلى وصولهما الى كوستي مع أسرة من عساكر الرديف، وكان موطنهما مدينة واو بجنوب السودان.

دار الخرطوم جنوب.. يلا صفقوا كلكم!!

المحاولة للكتابة عن دار الخرطوم جنوب للغناء والموسيقى هي محاولة يائسة وتحتاج للغة استثنائية وجديدة.. وأنا صراحة لكل أملكها.. كحال كل عاشق يعجز عن توصيف محبوبته من فرط العشق الجارف.. ذلك هو حالي.. أعجز عن الكتابة عن مكان أنتمي له بكل وجداني وحواسي.

دار الخرطوم جنوب للغناء والموسيقى، هي مكان ينتمي للجمال المُطلق.. وهذه حقيقة تاريخية لا يمكن التغافل عنها.. فهي قدمت لهذا البلد العديد من الرائعين الذين أثروا حياتنا بالغناء البديع وشكّلوا وجدان هذا الشعب من خلال أغنياتهم.. وكثر هم من قدمتهم دار الخرطوم جنوب.. ولكن يكفي أن نؤشر على فنان بقامة وردي ليكون واحدا من إنتاجات دار جنوب.

ليس وردي وحده.. فهناك قائمة وسيمة من الأسماء تخرجت في تلك الدار منهم.. مصطفى سيد أحمد.. منى الخير.. رمضان زايد.. رمضان حسن.. ابراهيم موسى أبا.. يوسف الموصلي.. أحمد شاويش.. عمر إحساس.. عمر كوستي.. زكي عبد الكريم.. الطيب مدثر .. عبد المنعم الخالدي.. والقائمة تطول بالعديد من المُدهشين أصحاب التجارب التي لوّنت وشكّلت وجداننا السماعي.

صحيفة الصيحة