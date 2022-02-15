



طلب مني بعض الأصدقاء مشاهدة #لقاء_البرهان مع لقمان وتقدبم بعض التعليقات عليه.

كما توقعت وجدت الأمر ثقيلاً للغاية فمشاهدة الرجلين في مكان واحد تثير السأم فعلاً.

كعادته بدا لقمان متكلفاً ومتصنعاً لكن لو كان البرهان أو أي من معاونيه على قدر محدود من الفهم لأوقف الحوار وطلب من لقمان وقف التلويح بيديه في وجه رئيس مجلس السيادة – على الأقل احتراماً للسيادة التي يمثلها.

كان لقمان يستخدم سلطته كإعلامي في اظهار الازدراء للرجل الجالس أمامه مثل تلميذ عاجز مستغلاً قلة خبرة الأخير وشغفه (قل فرحه) بالظهور في التلفزيون في هذا الظرف الدقيق.

سنواصل في متن الحوار كلما تيسر..

محمد عثمان ابراهيم