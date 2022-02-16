



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 16 فبراير 2022م

صحيفة أخبار اليوم :

وفد أمريكي قريباً بالخرطوم للقاء البرهان وممثلي قوى سياسية

بريطانيا: غزو روسيا لأوكرانيا “مرجح للغاية”

نائب رئيس مجلس السيادة يؤكد عمق العلاقات مع جنوب السودان

عاصم البلال يكتب: ميناء ودمدني البري .. قبلة تلاقى المصالح وتبادل المنافع

صحيفة الوطن:

الطوارئ الصحية تعلن عن شروط لدخول البلاد

ضبط أكثر من “٨” كيلو جرام ذهب في طريقها للتهريب

الحكومة :تأخير الترتيبات الأمنية بسبب عدم التزام المانحين

إعلان نتيجة منح الجامعات الاهلية والخاصة

صحيفة السودانيٰ :

اتفاق على العودة للتعرفة السابقة لكهرباء الزراعة حتى نهاية أبريل القادم

في زيارةرسمية .. نائب رئيس مجلس السيادة يتوجّه إلى جوبا

سلفا كير يستقبل حميدتي في جوبا

الطوارئ الصحية تُعلن انخفاض موجة الإصابة بكورونا وتدعو لوضع شروط للقادمين إلى السودان.

صحيفة النيل الدولية:

سلفاكير ودقلو يبحثان تطوير العلاقات بين السودان وجنوب السودان

في جلسة الـ (5) ساعات..محكمة (الانقلاب) تقبل اعترافات تلفزيونية للمتهمين كبينات أولية

مخاوف من تفاقم أزمة الدواء بعد زيادة كبرى للرسوم

دعوة لمراجعة أسعار التأمين والدية

إنقاذ حياة طفل علق بمركبة نفايات بالمحطة الوسطى ببحري

الطوارئ الصحية تعلن انخفاض الاصابة بكورونا وتضع شروط للقادمين للسودان

اعلان نتيجة القبول لمنح الجامعات غير الحكومية

الخرطوم: (كوش نيوز)