فاطمة جعفر تكتب: حول خطر المخدرات العامة(1)





تبدأ مرحله الإدخال بتعرض الشخص للمخدر العام سواء أكان غازا ام سائلا ويصاحبها سرعة دقات القلب والتفس وتتسع العين نتيجة افراز الادرينالين. وباستمرار تعرض المريض للمخدر يبدأ في فقد الوعي ثم تبدا مرحلة التسكين وفي هذه المرحلة يبداء تتثبط المراكز المانعة في القشره وبذلك قد يبدأ الشخص في روايةالقصص التي يخفيها عادة. ومرحلة التخدير الجراحي يفقد الشخص الوعي تماما..

المخدرات العامة هي مثبطات للجهاز العصبي المركزي تسبب فقد الاحساس والوعي. وهي تسبط المنطقة الحسية والحركية في قشرة المخ كما تثبط الانعكاسات التي تنشأ عن تنبيه الحبل الشوكي . وفي اخر مرحلة يثبط فيهاالجهاز العصبي المركزي تثبط المراكز الحيوية الموجوده في النخاع المستطيل مثل مركز التنفس ومركز القلب .وهذا الترتيب في تثبيط مناطق الجهاز العصبي المركزي مهم جدا حيث أن هذه المواد تثبط المناطق الخاصة باستقبال تنبيهات الالم ولاتؤثر بدرجةكبيرة على المراكز الحيوية الموجوده في النخاع المستطيل وبذلك تمسح باجراء العمليات الجراحية دون الاحساس بالامها في الوقت الذي تكون فيه جميع الاجهزه الحيوية تعمل بانتظام . ويمكن تمييز الاتية اثناء عملية التخدير.

وتعود اجهزة الجسم الي طبيعتها تقريبا فيعود النبض الي طبيعته والتنفس الي حالته الاولى وتضيق حدقة العين ثم يحدث ارتخاء في العضلات وخاصة عضلات البطن ومرحله شلل النخاع تبداء هذه المرحله بي تثبيط المراكز الحيوية الموجوده في النخاع المستطيل فيصبح التنفس ضعيفا ويقل النبض ويصبح ضعيفا ثم يوقف التفس يتلوه توقف القلب . وفي هذه الحاله يمكن استمرار التخدير مع استعمال التنفس الصناعي وتأثير المخدرات العامة على ضغط الدم : ينخفض ضغط الدم بتاثير المخدرات العامة وذلك للاسباب التاليه تثبيط المخدرات العامة للقلب . ارتخاء العضلات الارادية . توسع الأوعية الدموية المحيطة . ويذاد السكر في الدم بتاثير المخدرات العامة نتيجة افراز الادرينالين ،كما تنخفض درجة الحرارة نتيجة ارتخاء العضلات الارادية ولاتعرف تماما الية تأثير المخدرات العامة حيث أن تحديدها صعب لسببين اولا : أن المواد المسؤولة عن الوعي غيرمعروفة وبالتالي فمن الصعب تفسير الية فقدان الوعي اذا لم يعرف انه الوعي او الشعور. ثانيا : أن الادوية التي تسبب التخدير العام تختلف كثيرا في بنيتها وخواصها الكيميائية والطبيعية مما يوحي بان لكل زمرة اليه تخدير خاصة وهناك نظريات تفسر هذه الالية اهمها نظرية الغرويات . نظرية الشحميات . نظرية التوتر السطحي . نظرية الادمصاص السطحي . النظريات الكيميائية الحيوية . النظريات الفيسيولوجية العصبة.

صحيفة الانتباهة