



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 17 فبراير 2022م

صحيفة الصيحة:

انعدام الأدوية المُنقذة للحياة و(الأنسولين) وشح في أدوية السرطان

الإدارة الأهلية بـ(أبيي): البرهان مهتم بإيجاد الحلول المناسبة لإحداث التنمية بالمنطقة

تعرض الخط الناقل لكهرباء الفولة إلى التخريب والمدينة تعيش ظلاماً دامساً

حريق يقضي على (14) منزلاً في الضعين

لقاء سيادي يبحث قضايا المفصولين مدنيين وعسكريين وعودة اتحاد العمال

الدفاع المدني ينقذ سكان حي بالقضارف من كارثة محقّقة

زيادة جديدة في أسعار الوقود و(الصيحة) تكشف الأسباب

تجار بالسوق المركزي يشكون من تأثير إغلاق طريق الصادر على الأسعار

(5) سيارات إسعاف من الصحة لمستشفيات بالخرطوم

استيعاب ألف طالب للمنح الدراسية بالجامعات الأهلية

غرفة النقل: القطاع في طريقه للانهيار

عضو بـ”السيادي” يزور طفل “عربة النفايات” بالمستشفى

دفعة جديدة من مصابي الثورة تغادر إلى الهند

الخرطوم تحدد تسعيرة جديدة للغاز

ضبط مخزن يستغل في إعادة تعبئة المواد الغذائية الفاسدة

تخريج دفعة جديدة من قوات الدعم السريع

حميدتي: السودان سيظل مسانداً للجنوب وداعماً لاستقرار شعبه

نفوق حيوانات بالبحر الأحمر والسلطات تشكل فريقاً للتقصي

صحيفة السوداني:

البرهان: القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى يستحيل أن تُفكِّر يوماً في إشهار وتوجيه سلاحها لقتل أبناء شعبها

الفريق عصام كرار: الجيش لا يعمل على تفريق التظاهرات وسنعمل على ردم الهوة مع الشعب

عُملاء بنك الخرطوم يُعانون جرّاء تعطُّل خدمة تطبيق (بنكك)

إنشاء مركز لعلاج الأورام بالنيل الأبيض

إتجاه لزيادة أسعار التأمين

تعيين وكيل الخارجية سفيراً للسودان بالهند

الصحفيون يستعدون لإنشاء نقابة الصحفيين

سيارات دبلوماسية أجنبية تشارك في التظاهرات والخارجية تستدعي السفراء

عاملون بمعهد العلوم القضائية يحتجون على عودة المديرة التي فصلتها لجنة التمكين

صحيفة سودان تربيون:

البرهان : الجيش و القوات النظامية لا يمكنها اشهار السلاح لقتل أبناء الشعب

نذر أزمة بين الجيش وحركات مسلحة رفضت إخراج قواتها من المدن

ائتلاف (الحرية والتغيير) ينفي اجتماعه مع عسكريين بمجلس السيادة

مصرع وإصابة 40 مسافراً في حادث مروع بطريق “أمدرمان – بارا”

وقفة احتجاجية في السودان تطالب بإطلاق سراح المعتقلين

تجمع مزارعي الشمالية : تجميد زيادة تعرفة الكهرباء شبيه بـ “مسكن الألم”

صحفيون في السودان يطوون الخلافات بالتوقيع على ميثاق لتأسيس نقابة

صحيفة أخبار اليوم

بعد زيادات الوقود .. تقشف في مشاوير المواطنيين بسياراتهم

القنوات السودانية .. ماذا أعدت لرمضان .!

المريخ يجري تدريبه الختامي لموقعة السبت الأفريقية بملعب السلام

أجراس فجاج الارض …عاصم البلال الطيب.. يوم.. بين البروف الترجمان وحفيد المهدى الإمام

صحيفة الوطن:

البرهان :القوات النظامية مستحيل توجه السلاح لقتل الشعب

مصرع وإصابة “٤٠” شخصاً في حادث مروري بطريق الفاشر

المبعوث الأمريكي الخاص يصل الخرطوم

صحيفة النيل الدولية:

المبعوث الأمريكى الخاص بالقرن الافريقي يصل الخرطوم

رئيس هيئة الجوازات والسجل: لا زيادة في رسوم استخراج الجواز

تجمع مزارعي الشمالية : تجميد زيادة تعرفة الكهرباء شبيه بـ “مسكن الألم”

وزارة التربية والتوجيه تحدد مواعيد الامتحانات التجريبية والموحدة

عضو السيادي دعبدالباقي عبد القادر يطمئن علي صحة طفل عربة النفايات

الخرطوم: (كوش نيوز)