لماذا تحارب قحت تطبيق بنكك ؟ بالفعل قحت نكبة السودان





كنت قد كتبت عدة مقالات عن التعامل الإليكتروني بدلا عن الكاش وقد بدأ التعامل وحقق نجاحا مقدرا لاهتمام الحكومة آنذاك به ولكنه تراجع في السنوات القليلة الماضية كما تراجع كل شيء ليفسح المجال واسعا لغسيل الاموال وتزييف النقود..

لكن قصة نجاح واحدة ظلت باقية هي تطبيق بنكك الذي حقق نجاحا حتى بلغ عدد مشتركيه المليون مشتركا وفاق طلب الخدمة قدرة التطبيق على الإستيعاب وهو يخضع الآن لمراجعة تقنية لتوسيعه ليسع خمسة مليون مشتركا…

لكن التطبيق وضع هدفا لحملات تخريبية من تلقاء( قحت ) ودجاجها بتحجج باطل في كل مرة… والهدف ليس تخريب تطبيق بنكك ولكن الهدف هو توجيه ضربة لحراك النقود الواسع الذي يديره التطبيق…

قحت مثلما تسد الطرقات وتوقف مكاسب الناس ومعاشهم تريد سد الطريق السريع لمداولة المال لتؤذي كما تظن الحكام العسكريين من خصومها ..ثم لا يهمها من بعد شيء….قحت بالفعل نكبة السودان.

أمين حسن عمر