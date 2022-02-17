



عودة الإعلاميين الذين تم فصلهم تعسفياً من جهازي الإذاعة والتلفزيون لها طعم خاص لأنها تلخص أزمة ضمير وعدم وفاء تزيّا بها عدد كبير ممن كنا نظنهم يضعون خاطراً لأيام العيش والعُشرة لكنهم تنكروا لها في لحظات هياج ثوري ذهب مع الريح وبقيت الحقيقة مثل الشمس ..ساطعة..

• عوداً حميداً إلي الحوش الكبير ..لا أعرف أين سيدفن أولئك الذين حملوا لافتات تطالب بعزلكم وطردكم من وظائفكم ، لا أعرف أين سيدفنون رؤوسهم وهم يتابعون مرغمين عودتكم الظافرة إلي صالات التحرير وأستديوهات التلفزيون وميكروفون الإذاعة .

• (السُترة والفضيحة متباريات).. ولكن أكثر الزملاء لايعلمون!!

عبد الماجد عبد الحميد