



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم السبت الموافق 19 فبراير 2022م

صحيفة السوداني:

حميدتي: إطلاق سراح المعتقلين من المتظاهرين غير المدانين بتهم جنائية

في تدشين كتابها الثالث عفراء تجمع الفرقاء بفندق إيواء

مجلس البيئة يتعهد بدعم الأبحاث العلمية لمكافحة التصحر

القبض على شبكة بتهمة سرقة السيارات

فتح باب التقديم لشواغر البكالوريوس بالجامعات غير الحكومية

توقف مصانع الأسمنت والسيخ تقفز بأسعار مواد البناء

السودان يطلب من مصر إعارته “ توربينات” لزيادة الكهرباء في الصيف

صحيفة الصيحة:

مجلس الطفولة لـ(الصيحة): (150) ألف طفل مشرد ونازح بالخرطوم

مصرع وإصابة معدنين في انهيار آبار ذهب بجنوب دارفور

“الشعبية” لـ(الصيحة): الحكومة السابقة تتحمّل تأخير تنفيذ الترتيبات الأمنية

(الصيحة) تكشف معلومات صادمة بشأن أوضاع قطاع الكهرباء

حريق يودي بحياة ثلاثة أطفال في الفاشر

السجن والغرامة لـ(مدان) ببيع رتب عسكرية خاصة بالدعم السريع

نصف ترليون جنيه نصيب وادي حلفا من عائدات التعدين

مبادرة (ردَ الجميل) تطلق أولى برامجها لتدريب وتأهيل الشباب

اغتصاب (20) طفلاً بشمال دارفور ومسؤولة تكشف تفاصيل صادمة

“الوسطاء العقاريين” يطرحون مبادرة لحل الأزمة السياسية

سلفا كير في الإمارات

أطباء: استخدام بنادق الخرطوش تتسبب في إصابات جسيمة وسط المتظاهرين

مؤتمر صلح بين بعض مكونات قبائل دار حمر

صحيفة سودان تربيون:

تقرير: تعليق الدعم الدولي للسودان بات محسوسا مع شح الدولار وتجميد حسابات مصدرين

(الحرية والتغيير) : السلطة الحاكمة لا ترغب في أي عملية تنهي (الانقلاب)

محامون يبلغون النائب العام نية أسر الشهداء الاتجاه للعدالة الدولية

أطباء : استخدام بنادق الخرطوش تتسبب في اصابات جسيمة وسط المتظاهرين

الخرطوم تشهد تجمعات غاضبة على العسكر في “اعتصام اليوم الواحد”

صحيفة الانتباهة:

تفاصيل جديدة بشأن طلب استرداد مصري بالانتربول من السودان

توقيف شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الشيكات المصرفية وسرقة السيارات

أوامر بالقبض على ضابط ومتهمة في قضية مخدرات

مصادرة عملات أجنبية من متهم حاول تهريبها عبر المطار

خطف رجل أعمال وطلب فدية من قبل قوة مسلحة.. شرطة أمبدة تحرر المختطف وتتبادل إطلاق النار مع الخاطفين بالمهندسين

صحيفة الوطن:

الحرية و التغيير تلتقي فولكر وتستنكر إستمرار الإعتقالات

مناوي يدعو لتقصير الإنتقالية والتحضير للإنتخابات

الخبير المستقل لحقوق الإنسان يصل الخرطوم غداً

رئيس مجلس السيادة يشدد على أهمية الأمن و الإستقرار

صحيفة النيل الدولية:

خبير حقوق الإنسان أداما يبدأ غدا زيارته للسودان

وادي حلفا تتسلم نحو “نصف ترليون جنيه” من عائدات التعدين

توقعات بإنخفاض درجات الحرارة اليوم

تصدير أكثر من ألف وأربعمائة رأس من الأبقار لقطر

الخرطوم: (كوش نيوز)