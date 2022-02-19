التاريخ يعيد نفسه في عبري





انا من الذين لا يتفقون مع مقولة أن التاريخ لا يعيد نفسه . بل أقول أن التاريخ يعيد نفسه وأحيانا بكل تفاصيله و جزئياته قد يختلف الفاعل ولكن يبقى الفعل كما هو وأحيانا بنفس الغباء .

البمبان الذي أطلقه زبانية النظام في شوارع وازقة مدينتي الفاضلة عبري في أقصى الشمال ومطاردة الثوار داخل احياء المدينة الصغيرة الهادئة والتي ترقد بسلام على ضفاف النيل الخالد .

فقط لأنهم قالوا لا للانقلاب المشؤوم وقالوا لا لتصدير موارد وطنهم بطريقة غير صحيحة للجارة الشمالية وطالبوا أن يتم تقنين عمليات الصادر والوارد وان تتم هذه العمليات بواسطة الجهات المسؤولة عن عمليات الصادر والوارد في الدولة وليس عن طريق شركات وأفراد لا هم لهم سوى ملأ جيوبهم وكروشهم ضاربين بمصالح السودان العليا عرض الحائط.

وفقط لانهم قالوا لا لتصدير الخام السوداني سواء كان القطن أو السمسم او الصمغ السوداني أو الفحم . وعندما لم يجدوا استجابة لمطالبهم المشروعة لم يكن أمامهم سوى محاولات لقفل وتتريس الشارع لإيقاف هذا النزيف المستمر لموارد الدولة .!!!!

عندها قامت السلطات الانقلابية بإرسال زبانيتهم على ظهور التاتشرات ليقذفوا القنابل المسيلة للدموع في وجه شباب عبري الابطال .

وانا اقول للسلطة الانقلابية والذين يقفون معها انكم تجهلون عبري ولا تعرفون شيئا عن تاريخ هذه المدينة القرية الوادعة ولا تعرفون شباب عبري ورجالها .

التاريخ يقول أنه في أيام الاحتلال البريطاني للسودان وفي بداية خمسينيات القرن الماضي حدث خلاف بين عمدة قرية عمارة وهي إحدى القرى التابعة لمركز عبري وتطور الخلاف إلى أن قرر اهالي عمارة الدخول في اعتصام مفتوح رفضا للعمدة وأعتقد أن هذا الاعتصام كان هو الأول في تاريخ السودان وبالفعل تم تنفيذ الاعتصام بشكل كامل ، رجال ونساء واطفال عمارة اعتصموا خارج قريتهم .

وفشلت كل محاولات سلطات الاحتلال فض هذا الاعتصام !! وتم ارسال قوة مسلحة من المركز في وادي حلفا لفض هذا الاعتصام وبالفعل وصلت القوة لموقع الاعتصام وقذفت على المعتصمين القنابل المسيلة للدموع وأكاد أجزم أن عبري تعتبر اول مدينة في تاريخ السودان يستخدم فيها القنابل المسيلة للدموع .

وايضا فشلوا في فض إعتصام اهل عمارة الذين قاوموا ببسالة تاريخية مسجلة بأحرف من نور في التاريخ النوبي . وانتهى الأمر بتلبية كل مطالب اهل عمارة وبعدها تم فض هذا الاعتصام التاريخي .

أقول لبرهان ولبرطم وبقية أعضاء المجلس الانقلابي هذا هو تاريخ عبري الذي لا تعرفونه والذين يترسون اليوم هم أحفاد من فشل الاحتلال المصري البريطاني في كسر شوكتهم فلا تلعبوا بالنار .

ورسالة واضحه لبرطم أقول له أن معظم الحرائق من مستصغر الشرر . اذا كنت تريد أن تكون عضوا في المجلس الانقلابي فذاك شأنك ولكن لن يكون ذلك على حساب اهل الولاية الشمالية فأرجو أن تكف يدك عن الشمالية وان لا تحاول زرع الفتن بين مكوناتها فأنت اول من سيدفع ثمن ذلك

حفظ الله عبري وشبابها وكل شباب التروس في الولاية الشمالية ولا نامت أعين الجبناء

رمزي المصري

صحيفة التحرير