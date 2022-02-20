معتصم محمود يكتب : تألق الهلال وخيبة الاتحاد





شهادة أداء الهلال جاءت من الخصم فها هو جمهور الاهلي يقر بتفوق الهلال ويعترف ان النقطة التي خرج بها مكسب.

مشجع اهلاوي سأل (هو الأهلي بيلاعب الهلال وللا تشلسي)، غرّد آخر (هاتولنا الهلال التاني) في اشاره لهلال السعودية الذي لم يسلم من الانتقادات بعد إحراج الهلال للأهلي.

خصوم هلال الرياض وصفوا هلال السودان بالهلال الحقيقي.

مدير الكرة بالاهلي اعتبر نقطة أم درمان نتيجة مقبولة وتعلل بالجو الساخن!!

نقول لسيد عبد الحفيظ.. لاعبو الهلال ايضاً عانوا من الجو وما اعتبرته سخانة كان على لاعبينا برد شديييييد.

ترى ماذا كان سيفعل الأهلي لو لعب في صيف أم درمان الحااااارق، صيف السحائي القاتل!!

مدرب الأهلي اشاد بالفرقة الزرقاء و اقر انه حاول لكنه فشل.

موسيماني قال (الهلال الذي شاهدته اليوم ليس الهلال الذي التقتيه الموسم الماضي وانا اتولى القيادة الفنية لصن داونز، هلال اليوم يلعب بشكل افضل).

حتى ناس العرضة جنوب تغزلوا على استحياء في الفرقة الزرقاء لا سيما في عبدول جوجو وتخوفوا منه في اللقاء المنتظر.

وفقاً لإحصائيات المباراة نقول.. مدرب الهلال لعب للفوز ومدرب الأهلي سعى للتعادل.

) 15 تسديدة للهلال منها (4) نحو المرمى مقابل (5) تسديدات للأهلي منها تسديدة واحدة على المرمى.

تسديدة واحدة فقط للأهلي خلال شوطي المباراة شهادة إجادة لدفاع الهلال ولاعبي الارتكاز.

وسط الهلال كان كلمة السر و الجمهور المصري أقر ان منطقة المناورة ظلت سودانية خاااااالصة.

نجاعة الوسط الهلالي عزلت الهجوم المصري وبوغبا نال لقب رجل المباراة.

بوغبا تعهد بتعويض غلطة صن داونز امام الأهلي وقد فعل.

عافين منك، ارضيت شعب الهلال وصفعت صحفي المكرمات الذي حاول تبخيس جهدك وتهبيط معنوياتك رغم انك تلعب باسم السودان!!

قاتل الله صحافة المكرمات و أقلام الفلول داعمة الفساد، حامية لصوص المال العام.

رغم الأداء المحترم مدرب الهلال لم يخرج راضياً قال (اهدرنا فوزاً كان في متناول اليد) وأضاف (سنفاجئ الأهلي بالقاهرة).

الفوز بالقاهرة ليس بالأمر العسير فقد فعلها الهلال من قبل بهدف ريتشارد الشهير (2004).

ذاك كان اول فوز لفريق سوداني على الأهلي بأرضه و اول خسارة للاهلي في عهد مدربه البرتغالي مانويل جوزيه.

هلال الأحلام يمضي للأمام.

شكراً لسوباط الذي جعل هذا ممكناً، شكراً لعليقي و انت تعيد لنا هلال الأرباب، ذلك الهلال الافريقي المارد.

كبسولات

جماهير الهلال هتفت قبل و بعد المباراة ضد الاتحاد الأحمر الذي لم يدافع عن ممثل السودان وهو يواجه لوحده تواطؤ الاتحاد المصري والكاف.

اتحاد عطا المنان لم يتدخل او يحتج و لم يفعل ما فعل الاتحاد المصري للأهلي!!

طه فكي امين مال الاتحاد متواجد بالقاهرة و رغم ذلك لم يكلف نفسه عناء الذهاب لمقر الكاف!!

حتى لو كان فكي لا يجيد الانجليزية لمخاطبة قيادات الكاف ففي السفارة السودانية مَن يجيدها.

الانجليزية باتت معضلة في اتحاد التمباك.

كل قيادات الاتحاد تدافعت لبعثة الدوحة حيث لا انجليزي ولا غيرو لكن عند اول مطب لغات (الكاميرون) زاغ الكل وتركوا الأمر لمندوب خشم القربة!!

لن نلوم مندوب القربة إن كان لا يجيد الانجليزية و لا يتقن سواء العربية ولكنا ندين من زج به في ذاك الموقف الحرج.

لنصف قرن ظل بروف شداد يُدرِّس الطلاب باللغة الانجليزية و خلفه قوم يجهلون قواعد العربية ناهيك عن الانجليزية.

بروف شداد اول سوداني يحصل على بكالوريوس الفلسفة ثم الماجستير و الدكتوراه و استاذ جامعي بأم الجامعات لنصف قرن فما هي شهادات فكي، عطا المنان وسيف كلكلول!!

سنعود للموضوع بالمستندات ونجاوب على السؤال المطروح.. مَن يقود الاتحاد بشهادة ثانوي رسووووووب.

صحيفة الصيحة