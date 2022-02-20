عبر إيقاع الظهيرة والمساء .. التلفزيون يوثق لرموز الفن في السودان





أكد مدير البرامج بتلفزيون السودان علاء الدين الضي على أهمية دور الفنون والثقافة في تشكيل وجدان الشعب السوداني وقال الضي إن التنوع الثقافي والفني الواسع الذي يتمتع به السودان يستحق التوثيق وإبرازه للعالم ،مشيرًا إلى أن إنتاج فترة منوعات (إيقاع الظهيرة والمساء) والتي يتم بثها ظهر كل سبت مساحة للطرب والفن السوداني أشكاله المختلفة وإيقاعاته المتباينة مساحة لنثر الإبداع عبر الشاشة القوميه بلا حدود بالإضافة إلى التوثيق لرموز الفن في السودان بما فيها (المسرح والفنون الشعبية والفنون التشكيلية والشعر، لاسيما الأغاني الوطنية).

وفي المقابل طالب الإعلامي أكرم محمد حسين علي أول معد للفترة المفتوحة على أهمية تركيز العمل الإعلامي على الفنون باعتبارها داعمًا من دواعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الفترة المفتوحة حشدت قدرًا كبيرًا من الفنانين والشعراء والملحنين والباحثين في مجال الثقافة باعتبارها واحدة من المواعين الثقافية التي ينتجها التلفزيون لدعم مكونات المجتمع تهتم بالتوثيق لرموز الفن والإبداع في السودان.

(فترة الظهيرة و المساء) من إخراج غالية حسن وفي التقديم نسرين حسن الإمام ود. ناجي حسن .

صحيفة السوداني