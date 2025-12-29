أمير الرياض يدشن 25 حديقة جديدة في مختلف أحياء مدينة الرياض

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، (25) حديقة جديدة موزعة على أحياء متفرقة من مدينة الرياض.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قاعة الاجتماعات بقصر الحكم، صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين المنطقة، وعددًا من مسؤولي أمانة المنطقة.

وثمّن سمو أمير منطقة الرياض دعم القيادة الرشيدة -حفظها الله- لكل ما من شأنه تعزيز جودة الحياة ورفاه المواطنين والمقيمين في هذه البلاد.

وأكّد سموه أهمية هذه المشروعات التي تنسجم مع رؤية المملكة 2030 ومبادرة الرياض الخضراء، مشيرًا إلى أن الحدائق الجديدة تمثل إضافة نوعية تسهم في تعزيز جودة الحياة، وتحسين المشهد الحضري، وتشجيع الأنماط الصحية بين سكان مدينة الرياض.

واطلع سمو الأمير فيصل بن بندر خلال التدشين على عرض حول الحدائق الجديدة التي تمتد على مساحة إجمالية تبلغ (274688) مترًا مربعًا، وتضم مسطحات خضراء بمساحة (77368) مترًا مربعًا، إضافة إلى زراعة (2489) شجرة، وتنفيذ (33583) مترًا طوليًا لممرات المشاة، و(7431) مترًا طوليًا لممرات الدراجات، بما يسهم في تعزيز الحركة النشطة داخل الأحياء، ويدعم خيارات التنقل الآمن والمستدام.

كما استمع سموه إلى شرح مفصل حول تجهيزات الحدائق التي تضم (17) ملعبًا متعدد الاستخدامات، و(1165) عمود إنارة، و(913) موقف سيارة، إلى جانب مساحات ألعاب للأطفال (12078) مترًا مربعًا، إضافة إلى (666) مقعدًا موزعة داخل المواقع، بما يوفر بيئة مهيأة للاستخدام العائلي، ويعزز تجربة الزائر، ويرفع كفاءة الاستفادة من المرافق العامة بما يضمن سهولة الوصول والاستخدام لذوي الإعاقة، ويدعم دمجهم في الأنشطة المجتمعية، إلى جانب مراعاة عوامل السلامة، وتنظيم المساحات بما يحقق الاستخدام الأمثل للموقع، ويخدم مختلف الفئات العمرية.

يذكر أن افتتاح الحدائق يأتي ضمن برنامج متكامل بدأت أمانة المنطقة في تنفيذه لزيادة المسطحات الخضراء، وتعزيز التنمية الحضرية، ورفع جودة الحياة في الرياض، حيث شهدت مدينة الرياض افتتاح (17) حديقة خلال عام 2022، و(45) حديقة في عام 2023، و(25) حديقة في عام 2024، وصولًا إلى افتتاح (25) حديقة جديدة خلال عام 2025، دعمًا لجهود التنمية الحضرية، ورفع جودة الحياة، وتعزيز الخدمات المقدمة لسكان العاصمة وزوارها.

