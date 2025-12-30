الزنجبيل لا يرفع الضغط وقد يخفضه بشكل طفيف

نفى استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر ما يُتداول حول تسبب الزنجبيل في رفع ضغط الدم، مؤكدًا أن الزنجبيل لا يرفع الضغط، بل قد يُسهم في خفضه بشكل طفيف.

وأوضح النمر أن هذا التأثير خفيف وغير ثابت، إلا أنه يُلاحظ بصورة أكبر خلال فصل الشتاء، نتيجة الانقباض الوعائي المصاحب للبرودة، مشيرًا إلى أن الاستجابة قد تختلف من شخص لآخر.

وأكد أن الزنجبيل يُعد من المكونات الغذائية الآمنة بشكل عام عند استخدامه باعتدال، داعيًا إلى عدم الاعتماد على المعلومات غير الموثوقة المتداولة، والرجوع إلى المصادر الطبية المعتمدة.

