معمر موسى: جأني مسؤول كبير بلجنة التمكين يدعى إيهاب الطيب وقال (..)





أيام اعتقالي إبان فترة حكم قحت المبادة جأني مسؤول كبير بلجنة التمكين يدعى إيهاب الطيب لاحقاً قيل لي انه قيادي بحزب البعث.

خاطبني باستعلاء مؤسف وعندما رفضت التجاوب معه بحجة عدم اختصاصه وهو المدني الذي لا يحمل سوى صفته الحزبية.

بتذكر قال بصيغة امر مخاطبا وكيل النيابة والشرطيين ( الزول دا راسو قوي ودوهو السجن وخلوهو يقعد لحدي مايتأدب)

فعلا امتدت فترة تاديبي لقرابة ال 14 شهر.

اليوم حدثني من أثق في كلامه ان الشخص المعني اعتقل ابان موجة الاعتقالات التي أعقبت مفاصلة 25 اكتوبر لكنه لم يحتمل المكوث في السجن لمدة ١٤ يوم وافرز الكثير من الافرازات والعبارات.

حكيت القصة دي عشان اقول السلطة ضل ضحى ما تملأ يدك منها شديد.

معمر موسى