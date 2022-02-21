



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الإثنين الموافق 21 فبراير 2022م

صحيفة السوداني

لجان مقاومة الخرطوم سيّرت مواكب نحو القصر الجمهوري

لجنة الأطباء المركزية: ارتقاء روح الشهيد فيصل عبد الرحمن 51 سنة

إرجاء زيادة رسوم الخدمات بالمستشفيات

فرض رسوم خدمات 2 جنيه على الجازولين والبنزين

خبراء يشككون في بدء توليد الكهرباء بسد النهضة

مقتل تاجر وحرق سوق بمحلية السلام في جنوب دارفور

مديرة جامعة الخرطوم تدشن أجهزة تقنية لمركز أبحاث المياه

استئناف تشييد طريق – القرشي ، ود آدمبولاية الجزيرة

مزارعو القضارف يحملون الحكومة مسؤولية فشل الموسم الزراعي

القبض على شبكة متهمة بالسطو المسلح على المنازل بالخرطوم

صحيفة الصيحة:

تظاهرات بالخرطوم والشرطة تطلق (البمبان) على المحتجين

(الصيحة) تكشف.. (35) طفلاً ضحايا شيخ الخلوة المتهم بالاغتصاب

اتحاد الكرة يلغي قرار حظر معتصم جعفر وأسامة عطا المنان

وزير الخارجية يتسلّم نُسخة من أوراق اعتماد السفير الباكستاني

خبراء: “الدعم السريع” أصبحت قوات المهام الصعبة

إبراهيم جابر يصل السنغال في مستهل جولة تشمل موريتانيا والمغرب

طي خلافات نظارة البرقد بشرق دارفور

وزير الخارجية يلتقي سفير المملكة ووفد سعودي

خبراء: إعادة المفوضية للعمل بدارفور خطوة مهمة لإنفاذ مطلوبات السلام بالبلاد

ضبط أجنبي وبحوزته خمور مستوردة بالخرطوم

درجات الحرارة تحافظ على الارتفاع في معظم أنحاء البلاد

الخبير الأممي لحقوق الإنسان يبتدر لقاءات بمسؤولين حكوميين غداً

مبارك الفاضل لـ(فولكر): الانتخابات هي المخرج الآمن للسودان

حزب: السودان فقد (3) مليارات دولار من البنك الدولي

إلغاء قرار زيادة أسعار الغاز

صحيفة سودان تربيون:

جبريل إبراهيم : لم نشارك في التخطيط لإجراءات 25 اكتوبر

(السيادي) يقرر تجميد زيادة أسعار الخدمات الطبية لمزيد من التشاور

الخارجية السودانية: (حميدتي) تلقى دعوة رسمية لزيارة روسيا قريباً

قتيل في بحري ومواجهات حامية بين الشرطة والمحتجين بمحيط القصر

الحكومة تلغي زيادة مفاجئة على أسعار غاز الطهي بعد ساعات من إعلانها

حكومة الظل: السودان فقد للأبد 3 مليار دولار من الدعم الدولي

إثيوبيا تبدأ توليد الكهرباء من سد النهضة

صحيفة أخبار اليوم :

الحكومة تتراجع عن زيادات في الغاز ورسوم المستشفيات

الاتحاد الاوروبي يعلن مساعدات إنسانية للسودان بقيمة 40 مليون يورو

إصابة متظاهرين في مواجهات مع الشرطة بمحيط القصر

عاصم البلال الطيب يكتب: فى الصالون مع جبريل .. وتتداعى الأسرار والأسارير

صحيفة الوطن:

بتدخل من السيادي.. إيقاف زيادة رسوم المستشفيات وغاز الطهي

العدل والمساواة تعترف: قمنا بمحاولتين إنقلابيتين

تفريق متظاهرين ومنعهم من الوصول إلى القصر

مزارعو القضارف :مستقبل الزراعة في خطر ونتجه إلى السجون

صحيفة النيل الدولية:

رئيس الإتحاد الأفريقي يؤكد دعمه للحوار بين السودانيين

إلغاء قرار تعديل سعر تعبئة اسطوانة وسعر غاز المخابز

(السيادي) يقرر تجميد زيادة أسعار الخدمات الطبية لمزيد من التشاور

السودان يعلن رفضه للخطوات الإثيوبية الأحادية بتشغيل سد النهضة

الخرطوم: (كوش نيوز)