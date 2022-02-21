



▪️ الناس أصناف وأنواع كما النباتات والأشجار منهم من يسعدك منظره ويعطرك شذاه ويمنحك ثمارا وتستظل به، وهذا الصنف محبوب بين الناس لأنه صاحب عطاء وهو شخص ظريف يشعرك بالأمان يمنح المكان حباودفئاوبهجةوهذا الصنف من الناس يمنح الدنيا معني الحياة وحلاوة التواصل والتعاون.

وصنف آخر يبهرك مظهره ولكنك تكتشف عند اقترابك منه انه كريه الرائحة ردئ التعامل قبيح الدواخل فهو كشجرة تبدو جميلة المنظر من بعيد ولكن يصعب الإقتراب منها لسوء رائحتها كما أنها بلا ظل ولاثمر.

واناس كما الأشجار التي لاتظهر ازهارها وثمارها وعطرها من بعيد ولكنها تمنحك كل مالديها عندما تقترب منها علي الرغم من ظنك السيئ و تجنبك الإقتراب منها.

▪️هناك صنف من الناس كما الشجيرات التي لا ظل ولا زهر ولاعطر لها ولاثمرة وإنما تمتلئ بالاشواك فقط

وهؤلاء تسلم من شرهم كلما ابتعدت عنهم ويؤذيك الإقتراب منهم ، اما أسوأ أنواع البشر اؤلئك الذين يشبهون النبات السام الذي يفقر التربة التي تمنحه الغذاء والماء وينشر سمومه

إذا تناوله حيوان أو انسان وتصيب من يقترب منه الحساسية والأمراض الجلدية أو أمراض الجهاز التنفسي، حمانا الله من هذا الصنف الخطير المؤذي.

▪️الأجمل ان تكون كيسا فطنا ، لك كبرياء النخل وثمره وظله، او كشجيرة البرتقال او المانجو تمتاز بالعطر والظل والثمر اللذيذ.

سبحان الله الذي خلق التشابه بين البشر والشجر والكلمة نعم الكلمة لأن الكلمة الطيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ،والكلمة الخبيثة كشجرة خبيثة أجتثت من فوق الأرض ، والسؤال لأي صنف يصنفنا الآخرون ؟ وأنت لأي صنف تنتمي؟

صحيفة التحرير