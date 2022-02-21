أسامة عبد الماجد: لكنه د. نافع





★ وقفت كثيرٱ عند التعليق الذكي والعميق في مدلولاته للكاتب الصحفي المرموق محمد عثمان إبراهيم (مو) على صفحته ب (فيسبوك) عن المساعد الأسبق للرئيس د. نافع على نافع .. مو نشر صورة لنافع مصحوبة بالتعليق التالي (شنو إنت ياخ؟ لا بتشتكي.. لا بتقول ظروف الحجز ما إنسانية.. لا بتضرب عن الطعام.. لا بتكتب في الفيسبوك.. لا بتتكلم عن حقوق الإنسان.. لا بترسل مذكرات ورسائل استعطاف عبر أهلك.. إنت زول جنسك شنو بالظبط؟).

★ مؤكد أن العزيز مو لم يكتب (مستغربٱ) ‘ بل (موقنٱ) أن ما رمى إليه يشبه طبيعة وشخصية د. نافع .. وبالطبع هذا ليس منقصة ممن سلكوا تلك الطرق .. طالما حاق بهم ظلم القحاتة .. الذين دارت عليهم الدائرة الأن .. لكن هكذا نافع مختلف في كل شئ.. فهو حر وراء السدود .. وهو حر بتلك القيود.

★ نافع أحد الأركان الصلبة للمشروع الإسلامي .. السم (الهاري) للمعارضة .. والتي ما كانت تخشى احدٱ مثلٱ .. لأنه كان مدافعٱ شرسٱ عن الإنقاذ .. كانت كلماته تخرج قويه كما الطلقات من البنادق والمدافع.. وهو مثل (مدفع الترك الزخيرته تبق).. (مشمرٱ ولنحاسه يدق).

★ ظل نافع جبل (الضرا) للمؤتمر الوطني .. و(مطر السواري الماهو هبوب ورشاش) ..

و(الدابي العشاري زي الشراري عينيه).. كان عليه (الرك) لا فيهو شق لا (طق).. ظل مرفوع الرأس عالي الهمة.. (ولدٱ نجيض ماهو ني)..

★ كان سيفه للمعارضة قلام .. مثل اسد الكداده إلزام (الكداد شجر معروف بشوكه).. وكان للمعارضة بقول كلام .. ولذلك (فشلوا القالوا قصو دربو).. (ورازوهو وشافوا ضربوا دق السنداله قلبو).. لولا أمثال نافع لما استمرت الانقاذ كل تلك السنوات على سدة الحكم … ومع ذلك (ما اتفشر وقال سويت,) .. وظل قنديل سراج البيت.. بيت الإنقاذ.

★كان نافع أمام المعارضة واحد يوزن (مية).. لانه لو (بقت الشجاعه من النفوس ممحيه.. (ما بتفوتو حارسه قلبو دائما حيه) .. لذلك عمدت المعارضة على تشويه صورته.. وتمادت في كذبها وهي تقول أن حديثه الحارق الموجه إليها دون سواها .. المقصود به الشعب.

★ نافع رجل متواضع .. وهو من بيئة بسيطة و(زول اغبش) كما يقول في اللقاءات .. لم يغتر بمنصب أو بتعليمه الرفيع في الولايات المتحدة.. ولم يعرف عنه فساد أو تجاوزات.. وبحثت لجنة التمكين عبر فريق خاص .. وخاب ظنها.

★ الذي يميز الدكتور أنه جاد وحاسم .. لذلك كانت له مدرسته الخاصة التي تخرجت منها قيادات بالوطني.. أطلق عليهم زورٱ وبهتانٱ (أولاد نافع) .. واعتبروه خصمٱ لأخيه علي عثمان محمد طه .. وما للرجل اولاد الا محمد وعباده وأخوانه وأخواته.. الذين ساروا على نهجه.

★ أن معرفتنا بالرجل كأني به (حالف يمين مايكون بين بين) .. يقف حيث يكون الحق ولو على نفسه .. كان مهابٱ بسبب الجدية والحزم…. لا البطش والسطوة.. كما يزعم اليسار.

★ نافع وهو معتقل ظل بذات الصلابة والجسارة .. ولذلك عندما أصيب بكورونا كان لسان حال الخصوم (دايرين ليك الميته أم رمادا شح) .. وهذة لن يجدويجدوها عنده.. وهو (تمساح الدميرة ..الما بكتلو سلاح)

(عصار المفازة ..للعيون كتاح). وأن الاعمار بيد الله.

★ ومهما يكن من أمر .. فقدت الإنقاذ أمثال نافع ففقدت السلطة.. وظهر أصحاب (الخبوب والطين).

ونحن يا ابتي عهدنا معاك ثاابت أن شاء الله و علي الدرب سائرون

أسامة عبد الماجد