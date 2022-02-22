



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير 2022م

صحيفة السوداني:

مع غياب وجوه قديمة وإضافة جديدة انطلاق بروفات (أغاني وأغاني) استعداداً لرمضان

حميدتي يدشن حملة مكافحة المخدرات

السودان يؤكد استعداده للتعاون مع الخبير المعني بأوضاع حقوق الإنسان

إلغاء زيادة أسعار غاز الطهي

والدة توباك تلتقي بخبير حقوق الإنسان اداما دينغ

قرية بحلفا الجديدة تتعرّض لحرائق مجهولة تلتهم المنازل ومواطنون يتهمون الجن

والي كسلا لـ(السُّوداني): سنتكفّل بجبر الضرر الذي أصاب سكان قرية ود العجمي جراء الحرائق

صحيفة الصيحة:

المواصفات تعيد تفعيل رقم بلاغات وشكاوى المستهلكين

إبراهيم جابر يسلِّم الرئيس الموريتاني رسالة من البرهان

الهادي إدريس يصل النيجر

مفوضية حقوق الإنسان ترحب بإطلاق سراح موقوفي الاحتجاجات

والي شمال دارفور يثمن جهود حميدتي في تحسين الخدمات الطبية

شرطة نهر النيل تضبط متهمين وبحوزتهم أسلحة وتسترد عربة حكومية

السودان: بدء اثيوبيا توليد الكهرباء من سد النهضة يتنافى مع روح التعاون

شمال دارفور تعلن عن ملتقى للمصالحات الإجتماعية

خبراء لـ(الصيحة): بورصة الذهب ستُساهم في استقرار العملة وخفض التضخم

حميدتي: عازمون على توفير الأمن والاستقرار بكافة الولايات

بسبب فساد بمشروع الجزيرة.. وكيل نيابة يتلقّى تهديدات

في خطوة غير معلنة.. الإطاحة بـ(والي) وخلفه يباشر مهامه

اتحاد المصدرين والمستوردين العرب يؤكد اهتمامه بتأهيل المنتج السوداني

صحيفة سودان تربيون:

(الحرية والتغيير) تقترح تكوين لجنة لتنسيق الاحتجاجات الشعبية

السودان: إثيوبيا خرقت الالتزامات الدولية بإنتاج الكهرباء من سد (النهضة)

استياء واسع وسط أصحاب المركبات والمواطنين بعد زيادة أسعار الوقود

قوات الأمن السودانية تصيب عشرات المتظاهرين في مواكب 21 فبراير

السلطات تطلق سراح معتقلين ومطالب بوضع السودان تحت البند السابع

صحيفة أخبار اليوم :

السنهوري يكشف لـ “أخبار اليوم” الجهات المنفذة لفض الاعتصام

تربية الخرطوم: اليوم استئناف الدراسة والإمتحانات فى موعدها

مظاهرات جديدة بالتزامن مع زيارة مبعوث حقوق الانسان

عاصم البلال الطيب … مع المملكة من الرياض … يوم الإمام بن سعود بثلاثة قرون

صحيفة الوطن:

الكشف عن تجاوزات وفساد خم بمشروع الجزيرة

الحرية و التغيير : الحكومة تحملالمواطن عجز الموازنة

إطلاق سراح “36” من المتظاهرين

غرفة الألبان تكشف عن سبب شح الإنتاج وتوقعات بزيادة الأسعار

وتوقعات بزيادة الأسعار

إستمرار اشتعال حرائق “الجن” بكسلا

صحيفة النيل الدولية:

الأمم المتحدة: السودان ثانى أكبر دولة لجوء في أفريقيا تستضيف 1.14 مليون

وزير النقل: موانئ السودان غير مطروحة للخصخصة أو الاستثمار الأجنبي

إطلاق سراح 36 متظاهرا من سجن سوبا بالخرطوم

بدء تطبيق الهيكل الراتبي الموحد للأجور دون استثناءات ومنحة خاصة للمعاشيين

الخرطوم: (كوش نيوز)