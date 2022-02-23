



القائمة غير الكاملة لانبياء ومهديّي السودان المعاصرين

(اسماء الذين ادعوا المهدية والنبوة العيسوية وغيرها في تاريخ السودان الوسيط والحديث )

قبل فترة تحدثت مع الصديق مطر قادم Mattar Gadim عن هرطقات مدعيي النبوة العيسوية والمهدوية في السودان، وكان لنا حوار جميل عنهم وتساؤل لماذا اغلبهم من غرب السودان؟! اخطرني مطر بأنه يعرف عددا ممن يدعون ذلك الأمر حاليا. اتفقنا على رصد الظاهرة وتحقيق اسماءهم الا ان المشغوليات لم تسمح.

اليوم وجدت قائمة أعدها الباحث محمود عثمان رزق عمن ادعوا النبوة او المهدوية وتعرضوا بسبب ذلك للاضطهاد، والتي اعتمد فيها بدوره على بعض الكتب والمقالات ككتاب الطبقات لود ضيف الله ومقال للأستاذ عبد الله الفكي البشير عن المزاج الديني في السودان. وقد طلب من الباحثين المواصلة في الأمر. راجعت القائمة واصلحت بعض الأخطاء الطفيفة فيها كما قمت بإضافة بعض الأسماء واعادة الترقيم.

ممن اضفتهم لقائمة الاستاذ محمود عثمان رزق من أنبياء السودان (أو قل من مدعيي الامر) موجودون تحت ارقام ١ و ٣ و٢٥ و٢٦ و٢٧ و٢٨.

قد اقوم في المستقبل بتحقيق تفصيلي لسيرة كل واحد من هؤلاء وملامح من دعوته ونشاطه. بعض هذه السير طبعا معروف واغلبها مبتسر.

استثنيت من القائمة أنبياء جنوب السودان مثل النبي نقونق دينق من النوير ( صاحب العصا) والنبي دينق كور ( صاحب الهرم) وغيرهم ممن لعبوا ادوارا روحية ووطنية مهمة. ويستحق أنبياء جنوب السودان دراسة منفصلة يقوم بها باحث من أبناء الجنوب.

ارجو ان يقوم كل من يملك معلومة بالتعديل في القائمة والإضافة.

عادل عبد العاطي

٢٢/٢/٢٠٢٢م

القائمة:

١- الشيخ ادم عبد الله ابو جريد والشيخ كرين عبد الله مؤسسي طريقة الزبالعة. (الجزيرة) مجدهما اتباعهما لدرجة التقديس وكان بعضهم يعتبر كرين نبيهم. – تأسست الطريقة وانتشرت بين ١٦٠٠-١٧٠٠ م

٢- حمد النحلان ود الترابي (المهدي المنتظر) . جد حسن عبد الله الترابي (الجزيرة). تم سجنه ومحاولة لقتله بالسم في مكة. (عاش بين 1600 -1700م)

٣- فخر الدين حسن معلاوي. ( الابيض؟) اعلن انه (المهدي المنتظر ) في عام ١٨٤١. كانت له مكاتابات لاحقة مع محمد احمد المهدي.

٤- محمد أحمد بن عبد الله (المهدي المنتظر) ( الجزيرة ابا – كردفان – عموم السودان ) (نشط عسكريا في سنوات ١٨٨١- ١٨٨٥ توفي في عام 1885)

٥- الفكي محمد أحمد أبو جميزة (النبي عيسى) (دارفور) (توفي بالجدري او مقتولا في عام 1888) – هناك رأي قوي منقول عن شهادات متواترة من اهل المنطقة ان هذا الادعاء مدسوس عليه للتشويه.

٦- علي عبد الكريم (النبي عيسى) (امدرمان) (تمّ نفيه وسجن أتباعه في عام 1900)

٧- الفكي محمد الحرين البرناوي (المهدي المنتظر) (دارفور) (أعدم في عام 1902)

٨- محمد الأمين الجعلي (النبي عيسى) (كردفان) (أعدم في عام 1903)

٩- محمود آدم (النبي عيسى) (النيل الأزرق – سنجا) (قتل محاربا في عام 1904)

١٠- محمد ود آدم الدنقلاوي (النبي عيسى) (النيل الأزرق – سنار) (قتل محاربا في عام 1904)

١١ – موسى أحمد البرقاوي (النبي عيسى) (كسلا) (سجن في عام 1906)

١٢- سليمان ود البشير (النبي عيسى) (الجزيرة – مدني) (سجن في عام 1906)

١٣- عبد الله فضل (المهدي المنتظر) (كردفان – جبال النوبة) (سجن في عام 1909)

١٤- الفكي نجم الدين (النبي عيسى) (النيل الأزرق – سنار) (أعدم في عام 1910)

١٥- الفكي مدني (النبي عيسى) (النيل الأبيض) (سجن في عام 1910)

١٦- مختار ود الشريف هاشم الشنبلاوي (المهدي المنتظر) (أعدم في عام 1910)

١٧- الفكي عكاشة أحمد من أتباع ود حبوبة (المهدي المنتظر) (الجزيرة) (قتل محاربا في عام 1912)

١٨- أحمد عمر الفلاتي (المهدي المنتظر) (دارفور) (أعدم في عام 1915)

١٩- محمد الحاج سانبو (المهدي المنتظر) (كسلا) (1918)

٢٠- محمد السيّد حامد (النبي عيسى) (النيل الأزرق) (أعدم في عام 1919)

٢١- الفكي عبد الله السحيني (النبي عيسى) (دارفور- نيلا) (أعدم في عام 1921)

٢٢- ابوبكر خاطر (النبي عيسى) (امدرمان) (1951) – كان له تواصل مع محمود محمد طه.

٢٣- محمود محمد طه ( لمّح في دعوته أنه المسيح المحمدي والانسان الكامل) نشط في الجزيرة ثم استقر في (امدرمان) (أعدم في 1985)

٢٤- سليمان أبو القاسم موسى المنحدر من قبائل المسيرية (النبي عيسى المهدي المنتظر ) (الخرطوم) (سجن في عام 2012). له موقع ضخم بالإنترنت حافل بالكتابه.

٢٥- المهندس الزراعي محمد ( الاسم الأصلي مجهول). (نبي آخر الزمان) . اعلن دعوته عام ٢٠٠٥ وتم ابعاده خارج السودان الى القاهرة مرتين ومصادرة جوازه.

٢٥- محمد محمود. (رسول الله والمهدي المنتظر). من قرية الخندق في شمال السودان. اعلن دعوته على الفيسبوك. توقفت آخر كتاباته في عام ٢٠١٨

٢٦- محسن خالد – الكاتب والاديب. (المهدى المنتظر / يحي بن زكريا / النبي الطاير ). تعرض للحبس من قبل اهله والضرب بالسياط. نشط بالإنترنت. تخلى غالبا عن دعوته.

٢٧- نبية الجزيرة ( الاسم مجهول) – ظهرت في كمبو الأمين نواحي ابو قوتة بالجزيرة. قالت إنها رأت الرسول بالمنام وانه أعطاها الأمر. تعرضت للاعتقال هي وأتباعها عام ٢٠٢١ وتوجيه اتهامات لها بممارسة السحر والشعوذة والقتل ( بزعم انه مات اثنان ممن كانت تعالجهم بالجلد)

٢٨ – عبد الله ماهر كورينا ( كتب عدة مقالات يلمح فيها انه المهدي المنتظر وقال ان المهدي خرج عام ٢٠٢٠ وان اسم المهدي هو عبد الله وليس محمدا) – ناشط بالإنترنت.

بقلم

عادل عبد العاطي