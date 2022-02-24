



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 24 فبراير 2022م

صحيفة السوداني:

البرهان: القوات المسلحة لن تسلم البلاد إلا لحكومة تأتي بتوافق وطني أو انتخابات شفافة

حميدتي: سعيد أن أكون معكم في روسيا.. أتمنى أن يكون الحل سلمياً، وأن يميل الناس إلى الدبلوماسية وتجنب الحروب

المحكمة تُدين المتهم في قضية شركة (كوفتي) الشهيرة وتكتفي بمدة حبسه

مصدر حكومي: إثيوبيا ترفض التوصل لاتفاق حول تشغيل “النهضة”

“حميدتي” يوجه وزير الداخلية بتسليم المطلوبين في أحداث كسلا للعدالة

برطم يدعو لفرض رسوم إقامة بالعملة الصعبة على الأجانب

صندوق رعاية الطلاب بنيالا يبعث برسائل تطمين لأولياء الأمور

الدولار يواصل الانفلات ويُسجِّل 540 جنيهاً في تعاملات نهار الأربعاء

والي كسلا يكشف لـ (السُّوداني) عن ضبط أسلحة ومُخدّرات بمحلية غرب كسلا

صندل: سلطات وصلاحيات واسعة للجنة الأسرى والمفقودين

صحيفة الصيحة:

السودان يتوقع فك تجميد عضويته بالاتحاد الأفريقي

تجمع المهنيين لـ(الصيحة): مارس شهر الإضراب والعصيان

الأمة القومي يطالب بالعودة الى منصة التأسيس

الاجتماع الفني لمباراة المريخ والهلال بالقاهرة ظهر الخميس

الهادي إدريس: الفشل في إدارة التنوع يعني انهيار كل منظومة الانتقال

إبراهيم جابر يصل الرباط حاملاً رسالة من البرهان لملك المغرب

تحقيق لـ(الصيحة): آلاف التلاميذ يتحوّلون إلى الحكومية

اجتماع بالقصر يبحث قضايا “مسار الوسط”

لجان مقاومة الخرطوم تعلن عن تسيير مواكب الخميس

الدفاع المدني يتشكّك في تسبُّب “الجان” بحرائق قريقيس

السوباط يبحث مع الزفين تطوير العلاقات بين السودان والإمارات

عودة محطة مياه (المنارة) وتظاهرات تندد بانقطاع الإمداد المائي

الخرطوم تحذر من البناء على شاطئ النيل

وزير التربية يتبنى مبادرة (عوافي) لمكافحة المخدرات

وزير الصحة يؤكد مجانية العمليات القيصرية الطارئة

صحيفة سودان تربيون:

إطلاق سراح قادة بارزين في نظام الرئيس المعزول عمر البشير

(حميدتي) يبدأ زياره نادرة الى روسيا

تنظيم سياسي يفصل قيادي رافق (حميدتي) الى روسيا

(العدل والمساواة) تدعو الحكومة لتحمل المسؤولية الجنائية عن مئات الأسرى

البرهان يدعو الجيش السوداني لتحمل “الإساءات وحملات التشويه”

بوادر رفض لقرار ترسيم الحدود بين القبائل في شرق السودان

السودان يصف اعتراف روسيا بسيادةجمهوريات (دونباس) بالقرار المنطقي

صحيفة أخبار اليوم :

البرهان: الجيش لن يسلم البلاد إلا لحكومة تأتي بالتوافق أو الانتخابات

جنايات الخرطوم تدين المتهم محمد صديق في جريمة (الشيك المرتد) وتكتفي بمدة الحبس

نائب رئيس مجلسالسيادة يصل العاصمة الروسية موسكو

جدل حول قرار ترسيم الحدود بين القبائل قي شرق السودان

صحيفة الوطن:

شكاوى بسبب تحويل سيارات مواطنين لمؤسسات حكومية

الخارجية : توقعات بفك تجميد عضوية السودان بالاتحاد الأفريقي

البرهان :سنسلم السلطة في حالة التوافق أو الإنتخابات الشفافة

لجان مقاومة الخرطوم :اعلان مرتقب لتأسيس سلطة الشعب

صحيفة النيل الدولية:

البرهان يدعو القوى السياسية إلى التوافق الوطني للعبور بالبلاد إلى بر الأمان

حميدتي يصل العاصمة الروسية موسكو

مزارعو الجزيرة يهددون بمقاطعة زراعة القمح الموسم المقبل

التخطيط العمراني بالخرطوم تواصل جولاتها لرصد التعديات على أراضي الدولة

القبض على شبكة لتزوير العملة

الخرطوم: (كوش نيوز)