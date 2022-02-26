معتصم محمود يكتب : السلطان وناهب المال العام





شكلت وزيرة الرياضة بغرب دارفور لجنة تسيير لاتحاد الجنينة رغم وجود اتحاد منتخب كامل الاهلية.

القرار إياه لا قيمة له ذلك ان اتحاد الجنينة وفقاً لنظامه الأساسي تابع للاتحاد العام و لا علاقة له بالوزارة .

الاتحاد العام نفسه لم يتجرأ على حل اتحاد الجنينة و تعيين لجنة تطبيع .

كل ما فعله اتحاد عطا المنان (تعليق) عضوية الجنينة لا حله .

اتحاد التمباك بعد بهدلة سوداكال له لن يتورّط في دس أنفه في شؤون الأعضاء، فقط يدفع غيره لحماقات مثلما فعلت موظفة الجنينة .

أندية الجنينة و بالإجماع رفضت القرار و أكدت وقوفها خلف اتحادها المحلي .

أندية الجنينة هي من أتت بالاتحاد و هي من تقيله و عليه فإن اتحاد السلطان بااااااق رغم أنف لصوص المال العام .

أندية الجنينة تعرف ان مخطط إزاحة اتحاد برقو و تعيين اتحاد جديد مكانه يهدف لسحب شكوى اتحاد الجنينة ضد عطا المنان .

توقيت القرار يفضح نفسه حيث جاء قبل انعقاد جلسة كاس بـ24 ساعة لا غير .

عملتوها ظااااااهرة .

تعيين لجنة تسيير لم يكن الخيار الأول.. التسيير جاء بعد فشل الخطة (A) المتمثلة في سحب الثقة بواسطة الأندية .

من وضع الخطة الغبية لا يعرف مكانة السلطان بالجنينة و مدى ولاء الأندية له .

السلطان في الجنينة خط أحمر ذلك انه الداعم الاول للاتحاد و الأندية .

دعمه يفوق دعم الحكومة ومن ماله الخاص، لا سرق أموال الفيفا و لا لهف أموال الاتحاد العربي .

عموماً اتحاد السلطان مستمر و قرار الموظفة قُذف به لسلة المهملات .

الموظفة اياها تعلم أن انفاذ القرار صعب لذلك استنجدت بالشرطة و الأمن و الجيش !!

لم يتبق لها إلا الحركات المسلحة !!

عنونة الخطابات لجهات عسكرية و امنية يعكس ضعف القدرات الادارية للموظفة اياها و التي كتبت دليل ادانتها بيدها .

معقول إقالة اتحاد بقوات شرطية، امنية و عسكرية !!

شكوى السلطان لكاس لخبط الجماعة فبتنا نتابع تخبطات غير مسبوقة .

السلطان من هنا و سوداكال من هناك، زنقة تجيب الزيت .

اتحاد عطا المنان فعل محاولة كهذه مع اتحاد وادي حلفا .

بعث بخطاب لوزارة الرياضة بدنقلا لتسليم الاتحاد لشخص موال للتمباكة .

الوزير حول الخطاب لمدير محلية وادي حلفا لكن الرجل رفض تنفيذ قرار الوزارة .

مسؤول محلية وادي حلفا إداري شاطر يعرف حدود وظيفته و يرفض التورط في عمل مؤسسة اهلية .

مدير محلية حلفا يعرف ان اتحاد ميمي شرعي و يدرك ان عميل الاتحاد العام لا قاعدة له بوادي حلفا و قد بلغ من العمر عتياً .

وزير دنقلا تراجع بعد موقف مدير محلية حلفا و كشف عن ان احد موظفيه صاغ الخطاب الغبي البليد لمحلية حلفا .

بقى اتحاد وادي حلفا الشرعي شامخاً رغم أنف لصوص المال العام كما بقي اتحاد السلطان الذي قدم الشكوى العالمية ضد لهف أموال الاتحاد .

نعم للشفافية.. لا للحرامية.

نعم لشداد.. نعم للسلطان.

صحيفة الصيحة