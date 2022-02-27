محمد عبد الماجد يكتب: العالم افتقد حماقة ترامب





(1)

 قال الرئيس الامريكي بايدن ان القوات الامريكية (لم ولن) تنخرط في أي عمل عسكري في أوكرانيا.

 (لم ولن) التى جاءت في تصريحات بايدن تعني ان الرئيس الروسي بوتن سوف يتمادى في غزوه لروسيا.

 الولايات المتحدة الامريكية في مثل هذه المواقف تكتفي بإبداء القلق والإعلان عن الانزعاج.

 لن تعطيكم امريكا اكثر من (انزعاجها) ، وحتى في انزعاجه هذا سوف يبقى الامر في حدود خوفها على مصالحها ورعايها.

 عبر التاريخ دور امريكا يظهر قبل (الحرب) وبعد (الحرب) اما اثناء الحرب فان الولايات المتحدة الامريكية تكتفى بالإبداء عن (قلقها).

 وهي عند العرب تشكر على ذلك المجهود والشعور.

 تدير امريكا العالم الاجتماعي على طريقة منصات التواصل الاجتماعي .. فهي تتعامل على (فرضيات)… عندما تقع هذه الفرضيات وتصبح واقع وحقيقة تنسحب امريكا.

 امريكا ليس عندها لكم اكثر من (اللايك) و (البلك)… وإلغاء صداقة او قبولها.

 اشعر ان العالم فقد حماقة الرئيس الامريكي السابق ترامب.

 لو كان ترامب رئيساً للولايات المتحدة الامريكية لما تجرأ بوتن على غزو اوكرانيا.

 العالم في حاجة الى حماقة تراب.

 حماقة حميدتي وبرطم والتوم هجو ومبارك اردول لن تحل الازمة فتلك الحماقات في حدود اعتصام الموز.

 لماذا عندما فعلت العراق ذلك وغزت الكويت … تحرك العالم كله؟؟ ..اين تحالفات الدول الكبرى؟ اين الاتحاد الاوروبي؟

(2)

 قال بايدن كل دولة تدعم بوتن ستتحمل المسؤولية.

 حميدتي اثبت انه يعمل خارج نطاق الخارجية السودانية.

 الحكومة السودانية كل مسؤول يتحرك من تلقاء نفسه.

 لا توجد خارجية او دبلوماسية تحدد سياسات السودان الخارجية.

 السياسات الخارجية عندما تبنى على (اجندة) الاخرين.. يحدث فيها ما يحدث الآن.

 الغريب ان تصريحات الخارجية السودانية نفسها اضحت في حاجة الى توضيح من الخارجية.

 الحكومة السودانية حكومة بدون (مجلس وزراء) – طبيعي ان يحدث فيها مثل هذا التخبط.

(3)

 وقع (٢٥) جسماً مطلبياً، مهنياً، وحركة مسلحة وأحزاباً سياسية، بجانب تنسيقية لجان مقاومة الولاية الشمالية، على ميثاق كتلة التحول المدني الديمقراطي بالولاية الشمالية لاستكمال ثورة ديسمبر وإسقاط المجلس العسكري الانقلابي.

 المسافة بين (وقع) و(سقط) ليست كبيرة.

 المعنى يؤدي الى نفس الفهم.

(4)

 في اخر ايام البشير كان (الاحرار) هم الاشخاص الذين يتواجدون في السجون …اما المساجين فقد كانوا هم الذين يتواجدون في كراسي السلطة.

 الآن نمر بنفس المنعطف.

 اننا اصبحنا نحسد وجدي صالح وخالد سلك على وضعهما هذا في ظل القيود الموضوعة للاحرار خارج القضبان.

(5)

 بغم /

 السودان اصبح مخترقاً.

 حتى هلال مريخ اصبحت تلعب في القاهرة.

صحيفة الانتباهة