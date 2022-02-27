محمد عبد الماجد يكتب: العالم افتقد حماقة ترامب
(1)
قال الرئيس الامريكي بايدن ان القوات الامريكية (لم ولن) تنخرط في أي عمل عسكري في أوكرانيا.
(لم ولن) التى جاءت في تصريحات بايدن تعني ان الرئيس الروسي بوتن سوف يتمادى في غزوه لروسيا.
الولايات المتحدة الامريكية في مثل هذه المواقف تكتفي بإبداء القلق والإعلان عن الانزعاج.
لن تعطيكم امريكا اكثر من (انزعاجها) ، وحتى في انزعاجه هذا سوف يبقى الامر في حدود خوفها على مصالحها ورعايها.
عبر التاريخ دور امريكا يظهر قبل (الحرب) وبعد (الحرب) اما اثناء الحرب فان الولايات المتحدة الامريكية تكتفى بالإبداء عن (قلقها).
وهي عند العرب تشكر على ذلك المجهود والشعور.
تدير امريكا العالم الاجتماعي على طريقة منصات التواصل الاجتماعي .. فهي تتعامل على (فرضيات)… عندما تقع هذه الفرضيات وتصبح واقع وحقيقة تنسحب امريكا.
امريكا ليس عندها لكم اكثر من (اللايك) و (البلك)… وإلغاء صداقة او قبولها.
اشعر ان العالم فقد حماقة الرئيس الامريكي السابق ترامب.
لو كان ترامب رئيساً للولايات المتحدة الامريكية لما تجرأ بوتن على غزو اوكرانيا.
العالم في حاجة الى حماقة تراب.
حماقة حميدتي وبرطم والتوم هجو ومبارك اردول لن تحل الازمة فتلك الحماقات في حدود اعتصام الموز.
لماذا عندما فعلت العراق ذلك وغزت الكويت … تحرك العالم كله؟؟ ..اين تحالفات الدول الكبرى؟ اين الاتحاد الاوروبي؟
(2)
قال بايدن كل دولة تدعم بوتن ستتحمل المسؤولية.
حميدتي اثبت انه يعمل خارج نطاق الخارجية السودانية.
الحكومة السودانية كل مسؤول يتحرك من تلقاء نفسه.
لا توجد خارجية او دبلوماسية تحدد سياسات السودان الخارجية.
السياسات الخارجية عندما تبنى على (اجندة) الاخرين.. يحدث فيها ما يحدث الآن.
الغريب ان تصريحات الخارجية السودانية نفسها اضحت في حاجة الى توضيح من الخارجية.
الحكومة السودانية حكومة بدون (مجلس وزراء) – طبيعي ان يحدث فيها مثل هذا التخبط.
(3)
وقع (٢٥) جسماً مطلبياً، مهنياً، وحركة مسلحة وأحزاباً سياسية، بجانب تنسيقية لجان مقاومة الولاية الشمالية، على ميثاق كتلة التحول المدني الديمقراطي بالولاية الشمالية لاستكمال ثورة ديسمبر وإسقاط المجلس العسكري الانقلابي.
المسافة بين (وقع) و(سقط) ليست كبيرة.
المعنى يؤدي الى نفس الفهم.
(4)
في اخر ايام البشير كان (الاحرار) هم الاشخاص الذين يتواجدون في السجون …اما المساجين فقد كانوا هم الذين يتواجدون في كراسي السلطة.
الآن نمر بنفس المنعطف.
اننا اصبحنا نحسد وجدي صالح وخالد سلك على وضعهما هذا في ظل القيود الموضوعة للاحرار خارج القضبان.
(5)
بغم /
السودان اصبح مخترقاً.
حتى هلال مريخ اصبحت تلعب في القاهرة.
صحيفة الانتباهة