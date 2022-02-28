



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الإثنين الموافق 28 فبراير 2022م

صحيفة السوداني:

سفارة السودان بـ(أوكرانيا) تنصح السودانيين بالمغادرة عبر القطارات

الفريق أول حميدتي يتابع عملية إجلاء السودانيين من أوكرانيا ويتعهد بتوفير أموال الإجلاء

صحيفة أخبار اليوم :

الاتحاد الأوروبي والترويكا يطالبون السودان بموقف علني يدين روسيا

أسر معتقلي لجنة “التفكيك” تتحدث عن محاولات لاخفاء الطبيعة السياسية للاعتقال

نبيل أديب: رفضنا تخصيص جزء من مقر لجنة فض الاعتصام لمجلس الأحزاب السياسية

عاصم البلال .. البنت ابريز … والزواج لغيرها جنها ومستجنها

صحيفة الوطن:

والي الخرطوم :جهات غير نظامية تستخرج بطاقات عسكرية

الأمة القومي :فولكر اعتمد مبادرة الحزب خارطة طريق لحل الأزمة

والي غرب كردفان ينفي تخريب حقول البترول

ولد لبات يغادر الخرطوم ويؤكد على ضرورة قيام انتخابات خلال عام

صحيفة النيل الدولية:

سكرتارية (إيقاد) تتجاوز رئاسة السودان للمنظمة وتدعو لقمة بكمبالا والخرطوم تعترض

السودان يدعو للجوء إلى الحوار والطرق الدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية

60 مليون دولار قيمة مزاد النقد الأجنبي التاسع

ديوان الزكاة: الصرف النقدي عوضاً عن كرتونة الصائم

ضبط أسلحة كلاشنيكوف وبنادق قناصة بولاية كسلا

وفاة (12) وإصابة آخرين بحادث بالطريق القومي قطاع الفاشر أم كدادة

استشهاد ٣ اطفال وإصابة ٢ بجروح وتدمير (٦٣) منزلا بالكامل فى سلسلة حرائق بمحلية كتيلا بجنوب دارفور

الخرطوم: (كوش نيوز)