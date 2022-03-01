



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 1 مارس 2022م

صحيفة أخبار اليوم :

مواكب 28 فبراير تتخطي الحواجز الامنيةولجنة الاطباء تعلن سقوط شهيد أول

إفادات من فولكر حول نتائج مشاوراته بشأن الأزمة السياسية بالسودان

ضبطيات جديدة من المخدرات بابو حمد

عاصم البلال : توأما المملكة والمركز .. بين مسرحى محمد عبدة ووادى نمار

صحيفة الوطن:

مواكب تصل بوابة القصر وتفريقها بالبمبان

مقتل متظاهر بالرصاص في أم درمان ب

عثة الأمم المتحدة :حل الأزمة بيد السودانيين

السيادي يعلن موقف السودان من الأزمة بين روسيا واوكرانيا

صحيفة السودانيٰ :

الثوار يصلون بوّابة القصر الجمهوري الجنوبية

لجنة الأطباء المركزية: ارتقاء شهيد في أم درمان برصاص حي في الرأس

حميدتي يوجه بإلغاء الرسوم القنصلية على طلاب المنح ويتبرع بـ(100) ألف لصندوق الجالية بروسيا

نبيل أديب ينفي طلب المالية للجنة التحقيق في فض الاعتصام بإخلاء المقر

السفارة البريطانية في الخرطوم ترفع العلم الأوكراني

كوش نيوز