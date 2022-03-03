



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 3 مارس 2022م

صحيفة السوداني الالكترونية:

الفريق العطا: مساع لتحقيق التوافق الوطني واستقرار الفترة الانتقالية

حركة الحلو: على لجان المقاومة تحديد موقفها من علاقة الدين بالدولة

واشنطن: نؤيد بقوة تطلعات الشعب السوداني في الحكم الديمقراطي

(السيادي) يستدعي وزيرى الدفاع والطاقة حول أحداث حقول النفط بكردفان

المحكمة ترفض مستند (شهادة الترابي) عن انقلاب الإنقاذ بقناة (الجزيرة)

ابتداءً من مارس الجاري.. (زين) تُعلن عن زيادة جديدة في سعات الإنترنت

صحيفة أخبار اليوم :

توقعات بنفاد مخزونات الغذاء والنقد في كافة أرجاء البلاد

حرب خطابات ومحاولات لاحتكار استيراد المواد البترولية وخبراء يحذرون

برنامج الغذاء: نقص التمويل يهدد تقديم المساعدات لآلاف المحتاجين في السودان

عاصم البلال الطيب : سباحة ضد التيار .. لمصلحة من الدعوة للاحتكار؟

صحيفة الوطن:

حميدتي :سفارات السودان في الخارج لم تصرف مستحقات “١٨” شهر

شركات حكومية وخاصة تطالب بإحتكار توزيع الوقود

زيادات في أسعار الخبز وشح في الدقيق بسبب إغلاق طريق الصادر

مانيس ينهي مهامه في سفارة السودان بباريس

الطاقة تكشف عن زيادة الربط الكهربائي مع مصر

الخرطوم: (كوش نيوز)