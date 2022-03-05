



طموح حميدتي في الجلوس علي كرسي رئيس جمهورية السودان أمر مشروع .. من حق الرجل أن يحلم بهذا فلا مستحيل تحت الشمس ..(وما كان ممكناً لغيرك فهو ممكنٌ لك بالضرورة)..

• هذا من حيث المبدأ ..

• ومن حيث الإمكانية فالرجل يجلس علي أطنان من الذهب والمال لم تتوفر لغيره من الذين أُتيحت لهم ظروف الجلوس علي أحد كراسي الحكومة الانتقالية في السودان ..

• ومن حيث المباشرة فالرجل شرع فعلياً في التواصل مع مختلف قطاعات الشعب السوداني . قيادات إدارة أهلية..قادة أحزاب سياسية ..رموز مجتمع ..صحفيين وكثيرٍ من الانتهازيين وبائعي الوهم ..والمنافقين !!

• ليس سراً أن حميدتي ومن يقفون خلف كواليس طموحه ومشروعه السياسي، يسعون لتوطيد أركان حكمه ولن يرضوا لصاحبهم بأقلّ من مقعد الرجل الأول في السودان ففرصته لن تتكرر في مقبل السنوات !!

• لهذا وغيره يحتاج حميدتي ومن يساندونه إلي الوضوح في تعاطيهم مع هذا الأمر وأن يرفضوا بالتالي أي مغامرات أخري غير مأمونة العواقب في الوصول إلي كرسي رئيس جمهورية السودان ..ومن المغامرات غير المأمونة استخدام قوة الدعم السريع وتحالفاته العربية والإقليمية وماوراء البحار وحشرها في خطة انقلاب علي السلطة القائمة وخلط كل الأوراق بأكثر مما هي عليه الآن !!

• أقصر طرق حميدتي وأكثرها أماناً وحسماً هي صندوق الانتخابات..داخل صناديق الديمقراطية سيقول الشعب كلمته ..لصالح حميدتي ومشروعه الحالي أو ضده ..

• أما أطول الطرق وأكثرها خطراً وغير مأمونة العواقب فهي الذهاب باتجاه خط الانقلاب ..بعض الفرص لاتتكرر مرتين ..نجح حميدتي مع آخرين في الانقلاب علي البشير ..وأطاح قوش وآخرين من طريقه ..لكنه قطعاً لن يجد ذات الظروف التي مهّدت لصعود الثورة المصنوعة !!

عبد الماجد عبد الحميد

