بعضا ممن كانوا في الحكومة السابقة والتي استلمت الدولار ب 60 جنيه واوصلته الي 450 جنيه وبدون خجل (..)





لا يخفي على احد ان ارتفاع الدولار من ٤٦٠ الي ٥٣٠ جنيه خلال شهري يناير وفبراير الماضيين شي مزعج للغاية وتعمل الجهات الحكومية المختلفة وبهمة عالية للسيطرة عليه وتقديم افضل ما يجب من اجراءات وممارسات، بينها علمت نهار اليوم ان مصفاة الخرطوم للذهب قد خفضت سعر تصفية الذهب الحر الي ٦٠ دولار بدلا عن ٩٠ دولار وهو اجراء محفز للغاية لصغار المنتجين، ومزيدا من الخطوات قادمة نعكف عليها ليل نهار.

ما يدعو للاستغراب ان بعضا ممن كانوا في الحكومة السابقة والتي استلمت الدولار ب ٦٠ جنيه واوصلته الي ٤٥٠ جنيه وبدون خجل نجدهم ينشرون الاخبار المضللة مبتهجين بما يحدث الان.

مبارك اردول