



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم السبت الموافق 5 مارس 2022م

صحيفة السودانيٰ :

محكمة غندور وأنس عمر ترفض طلبًا للنيابة بمهلة أخرى

السودان يرحب بتصنيف ” الحوثي” جماعة إرهابية

بريطانيا تطالب بإنهاء الطوارئ وحل الأزمة السودانية خلال أسابيع

اتحاد الملاكمة السوداني يعقد جمعيته العمومية ويجيز نظامه الأساسي

صحيفة اخبار اليوم:

التخطيط العمراني تحدد أسماء شركات التطوير العقاري الوهمية وتحذر من التعامل معها

رسميا قطوعات الكهرباء 3 ساعات بالنهار وساعتين ليلا

دمج خدمات الصحة النفسية والإدمان إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية

الجزائري مصطفى الغربال حكما لهلال مريخ

حازم يصل القاهرة والجاكومي يشيد بعودة العقرب والنمر

الهلال يتعثر بالتعادل أمام أهلي الخرطوم المتصدر ويشكو حارس الفرسان

حماس المريخ وتطلعاته تصطدم اليوم بخبرات الأهلي المصري وجمهوره في موقعة السلام الإفريقية

صحيفة الوطن:

الخارجية تعلن الشروع في حل أزمة مستحقات السفارات

الكهرباء تكشف أسباب عودة البرمجة والقطوعات

غرفة الصناعات الإقتصادية :الوضع كارثي

بريطانيا تشترط موافقة أفريقية أوروبية لدعم السودان

إنخفاض صادرات السودان بنسبة ٨٥٪ بعد الإغلاق

الخرطوم: (كوش نيوز)