“خيرسون” النجاح الأكبر لروسيا في أوكرانيا.. ماذا تعني لبوتين؟





أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، أن العملية العسكرية في أوكرانيا “تسير وفقا للخطة الموضوعة”، وعلى الأرض نجحت القوات الروسية في السيطرة على العديد من المدن، لكن في الساعات الأخيرة من الحرب، برز اسم مدينة خيرسون الأوكرانية الساحلية.

ووفقا للمعطيات على الأرض، فإن التطور الميداني الأبرز هو سقوط مدينة خيرسون، وفي ظل محاولة القوات الروسية حصار العاصمة كييف والمدينة الشرقية خاركيف، حيث تخوض معارك ضارية للسيطرة على جميع المدن الواقعة على بحر آزوف والبحر الأسود والظفر بموانئه الاستراتيجية، فما هي مدينة خيرسون؟ وما أهميتها الاستراتيجية؟.

وللإجابة عن هذين السؤالين، قال الأستاذ المساعد بالعلاقات الدولية في جامعة لوباتشيفسكي الروسية، الدكتور عمرو الديب، إن “السيطرة عليها تعد نجاحا كبيرا للعملية العسكرية الروسية من خلال الجبهة الجنوبية، حيث تهاجم روسيا أوكرانيا من خلال 3 جهات رئيسية؛ الشرقية والشمالية وأهمها الجنوبية، التي تعد آمنة الآن من الجانب الروسي، بعد سقوط مدينة خيرسون”.

العربية نت