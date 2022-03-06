



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 6 مارس 2022م

صحيفة السودانيٰ :

حميدتي يدعو للوفاق.. الأحزاب تنتظر الاستحقاقات

أسر مُعتقلي لجنة التفكيك تُناشد المجتمع الدولي والإقليمي بالضغط لإسقاط التهم عنهم

العُملة المحلية تواصل التراجع والدولار يُسجِّل 540 جنيهاً

مأزق اقتصادي حرج.. مخاوف من القادم

القبض على 9 من معتادي الإجرام بأم بدة

مشروع الجزيرة: تنفيذ الاتفاقيات الزراعية مع تركيا قريباً

مدير شركة الكهرباء: العجز في الإنتاج وراء القطوعات

هيئة مياه الخرطوم تنفي استخدام مادة (الفورملين) في عمليات تنقية المياه

صحيفة أخبار اليوم :

تدهور العملة و معاش الناس على طاولة السيادي ووزراء القطاع الاقتصادي

الهيئة القيادية لقوي الحرية والتغيير الميثاق الوطني تختتم اجتماعا موسعا وتصدر عدد من القرارات

لجنة المعلمين تمهل المالية “72” ساعة و تقرر الإضراب

عاصم البلال : وحدتنا الوطنية فقدنا الأليم .. بين التصدير لحما و الاستيراد نعلا

صحيفة الوطن:

هيئة المياه تنفي إستخدام مادة “الفورملين”

إستقالة المتحري في بلاغات أعضاء إزالة التمكين

والي الخرطوم : نمر بظرف إستثنائي وسننزل إلى الميدان

صحيفة النيل الدولية:

لجنة المعلمين تمهل المالية 72 ساعة لتنفيذ مطالبهم وبالعدم اضراب شامل وفوري

فولكر: القوى توافقت على رئيس الوزراء المرتقب والجيش الواحد والحل الوطني الداخلي

والي الخرطوم الجديد يتسلم مهامه ويقول مكتبي هو العمل الميداني

فتح نافذة لإيرادات الذهب بمطار الجنينة الدولي

حملات مشتركة للمواصفات ومباحث المستهلك بولاية الخرطوم تضبط مواداً منتهية الصلاحية

بعثة الهلال تصل الخرطوم وتتوقف في بارا لتكريم ابوعشرين

الموردة وهلال كادوقلي واهلي القضارف يتصدرون مجموعات دوري الوسيط

لأول مرة منذ 83 عاما منع الإذاعات من نقل مباريات الدوري

الإجتماع الفني لمباريات جبل أولياء يعقد الأحد

إتحاد التايكوندو يتفقد اللعبة بشمال كردفان ويلتقي بمسؤولي الولاية

المريخ يقرر نقل معسكره لأمدرمان ومواجهة الأهلي بالجوهرة

الهلال يعود للتدريبات اليوم استعدادا لأزرق الأبيض

كلارك: كنا نستحق الخروج بنقطة على الأقل

الخرطوم: (كوش نيوز)