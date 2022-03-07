



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الإثنين الموافق 7 مارس 2022م

صحيفة السودانيٰ :

حميدتي: قبضنا على (40) شخصاً من كبار المتلاعبين بالذهب والدولار

حميدتي: لا نملك عصا موسى لانخفاض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني بين اليوم والغد

حميدتي: “تاني مافي قفل طرق.. في قوانين نعمل على إعدادها”

اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية تقرر إنشاء محكمة خاصة لمخربي الاقتصاد والتهرب الضريبي والتلاعب…

مقاومة الشمالية تستأنف تتريس الطرق القومية

مفوضية العون الإنساني تمتنع الإجابة عن مصير قمح المعونة الروسية

إثيوبيا تُخفِّض صادراتها من الكهرباء للسودان بأقل من خمس مرات من الكمية المطلوبة

الجنيه يُواصل رحلة التراجع والدولار يُسجِّل 560 جنيهاً

صحيفة أخبار اليوم :

واشنطن تحول منحة بقيمة “700” مليون دولار للسودان

وصول 20 ألف طن قمح من روسيا ولجنة الطوارئ الاقتصادية تصدر قرارات هامة لإصلاح الوضع الاقتصادي

مسئول بالاستثمار: معظم الأراضي الزراعية بالولايات عرضه للفساد

عاصم البلال: عاجل .. لذوى الإحتياجات السياسية الخاصة

صحيفة الوطن:

الكشف عن حاويات مواد مشعة تركتها اليوناميد بدارفور

قرارات بتوحيد سعر الصرف ومحكمة خاصة للمضاربين وتهريب الذهب

قرار بحل لجنة الكتاب المدرسي وضبط كتب طبعت عشوائياً

فولكر بيرتس يفتح أبواب الحوار المباشر في السودان

وصول “٢٠” الف طن قمح منحة إلى بورتسودان من روسيا

صحيفة بدون عنوان:

تنسيقيات مقاومة الخرطوم تنظم اليوم مليونية المرأة

دقلو يعلن القبض على 40 مضاربا في العملة والذهب والبحث عن من يقف وراءهم

حماية المستهلك تستعد لحملة كبيرة جداً لمقاطعة شركات الاتصالات والإنترنت

الوفرة الدوائية تتراجع بنسبة 27% في عام واحد ومرشحة للندرة

مراجعة شاملة وإعادة تعيين وتخطيط حدود ولايات شرق السودان الثلاثة

موظفو مجلس الوزراء المعادون بقرار قضائي يباشرون مهامهم بالأمانة

نجاح التجارب العلمية لمعالجة قصور الكُلى بالصمغ العربي السوداني

شرطة الرياض الخرطوم تعيد ذهبا مسروقا قيمته 7 مليارات

بالأرقام إرتفاع كبير في أسعار الدواء بالصيدليات

إيقافات عن مزاولة النشاط وغرامات تطول مسؤولي اتحادات كرة محلية وأجهزة فنية وإدارية

وزيرة الرياضة تجتمع الإثنين مع لجنة تسيير الهلال

مؤتمر صحفي للجاكومي اليوم حول قضايا المريخ الراهنة

الخرطوم: (كوش نيوز)