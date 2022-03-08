



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 8 مارس 2022م

صحيفة الصيحة:

البرهان إلى الإمارات

تزامنًا مع دخول الصيف..أزمة مياه حادّة في الخرطوم

الشيوعي لـ”الصيحة”: لابُدّ من الاتّفاق على برنامجٍ واضح لما بعد الإسقاط

المركزي يعلن توحيد سعر الصرف

وزير العدل: إلغاء تجريم حدّ الردّة..وتوقف عمل لجنة”فضّ الاعتصام

صحيفة السودانيٰ :

مجلس السيادة يناقش عدداً من القضايا الاقتصادية والأمنية وزيارة حميدتي لروسيا

توقف عمل لجنة فض الاعتصام بعد اقتحام قوة أمنية لمقرها

لأوّل مرة في السودان.. إجراء عملية استبدال مفصل الكتف

المجتمع الدولي: استيلاء الجيش على السُّلطة في السودان أوقف حماية حرية الإعلام وحقوق الإنسان

بنك السُّودان يُعلن توحيد سعر الصرف

صحيفة الانتباهة:

“الانتباهة” تنشر خطابات إخلاء مقرّ لجنة التحقيق في فضّ الاعتصام

تحرير سعر الصرف والدولار يصل 600

سفراء ورؤساء بعثات بالخرطوم: السودان يشهد محاولات للحدّ من حرية التعبير والإعلام

العثور على شرطي مقتولاً داخل منزله بالجنينة

مجموعة الميثاق: إعداد وثيقة مشتركة مع مركزي التغيير ولجان المقاومة للحوار

صحيفة اليوم التالي:

المونيتر الأمريكية: إحياء القاعدة الروسية في السودان بداية لحرب العطاءات

أديب يكشف لـ”اليوم التالي” تفاصيل ما حدث لمقرّ لجنة تحقيق فضّ الاعتصام

تجمّع المزارعين بالشمالية يهدّد بإغلاق طريق الشريان

اجتماع بالقصر الجمهوري يبحث توفير السلع قبل رمضان

مديرة مصفاة الخرطوم توضّح تفاصيل العطل

صحيفة أخبار اليوم :

مجلس السيادة يوافق على رفع الحجز عن حسابات وارصدة جمدتها لجنة التفكيك

البنك المركزي يعلن توحيد سعر الصرف

انطلاقة النسخة الأولي من معرض الدفاع العالمي بالسعودية بمشاركة منظومة الصناعات الدفاعية السودانية

صحة الجزيرة : تحديات تواجه الحد من انتشار كورونا

مفوضية حقوق الإنسان السودانية ترفض وصفها بعدم الحياد والتطبيل للسلطة الحاكمة

صحيفة الوطن:

أديب :قوة أمنية استولت على مقر لجنة التحقيق في فض الإعتصام

تفاصيل وفاة “٥” طلاب غرقاً بولاية نهر النيل

فولكر يتواصل مع حمدوك بشأن الأزمة السياسية

مزارعو القضارف يستنجدون بالمركز بسبب تكدس المحاصيل وتوقف الصادر

إقالة مدير مستشفى إبراهيم مالك وإخضاعه للتحقيق

صحيفة بدون عنوان:

السيادي يعيد مسجلي الأراضي والشركات للعمل ويلغي قرارات للتفكيك ويرفع حجز حسابات مجمدة

الهيئة العامة للجوازات والسجل المدني تعيد خدماتها لمجمع المغتربين

السودان يؤكد لمجلس حقوق الإنسان العالمي التزامه بمسار التحول الديمقراطي

مواطنو مدينة الدمازين يحظون بإجراء 300 عملية عيون مجانية

وزارة الدفاع السعودية تدشن معرضا دفاعيا ضخما بمشاركة منظومة صناعات دفاع السودان

البدء في إجراءات تنفيذ سكة حديد اديس ابابا القلابات بورتسودان

تخريج دفعات شرطية جديدة في مكافحة الشغب وتأمين الشخصيات الهامة

جامعة الخرطوم تعلن عن تخريخ 898 من حملة الدكتوراة والماجستير للعام 2021

إجراءات جديدة لمنع تكدس البصات السفرية وبيع التذاكر خارج الموانئ البرية

مصفاة الخرطوم تقر بوجود عطل بالمصفاة الأولى يحتاج إصلاحه عدة أيام.

صحيفة النيل الدولية:

تحرير سعر الصرف يفاقم المخاوف من انهيار اقتصادي شامل والمركزي يطمئن

لجنة فض الاعتصام تقرر وقف عملها بعد سيطرة قوات أمنية على مقرها

ترتيبات لإعادة خدمات المغتربين بمجمع الجهاز

وفاة وإصابة ثمانية افراد بانفجار بأنبوبة غاز

«يونيتامس» والاتحاد الأفريقي يبحثان مع شركاء السلام سبل التوافق بين الفاعلين بالسودان

الخرطوم: (كوش نيوز)