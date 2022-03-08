



السادة طلاب الجامعات السودانية ألم يئن الأوان أن تتخذوا موقف صريح وواضح تجاه مستقبلكم واسركم تتراكم ثلاث سنوات وانتم لاتحركون ساكن محلك راوح وفي ذات الحال لم يسأل احداً عنكم . لقد اسقتطم حكومة كانت هي الفتح في ثورة التعليم العالي والتنمية لكل الوطن إلا من أبا لم تتأخر يوماً في تلبية أمنياتكم وتوجاهاتكم كنتم تتمتعون بالأمن والاستقرار والاستمرار رغم الحصار والقتال ولكنكم كنتم تتطلعون إلى مستقبل أجمل وافق أرحب بيد أن أتت الرياح بما لاتشتهي أنفسكم اصبحتم أمام واقع مرير وحياة معطلة وافق مسدود اقتصاد وتعليم منهار وأمن غائب.

الآن وقد تيقنتم بأن ماضيكم القريب كان ابهى من حاضركم التعيس وافق مستقبلكم توحي قراءته بأنه معتم فماذا انتم فاعلون..

إنكم أمام خيارين لا ثالث لهما فإما العوده لثورة عارمة تعيد الجادين ممن ألفتموهم صدقاً وتدينا وتميز في الفترة الانقاذية والا ذهبتم إلى نهاية الشوط وتحملتم النتائج الكارثية فليس للأحزاب هم سوى اعتلاء الكراسي وتقسيم الغنائم وإقامة الولائم.

قد اضعتم دولة كانت رغم هناتها من أفضل الدول التي مرت على الوطن المكلوم

فالواقع الكئيب يحتم عليكم أن تتحملوا مسئوليتكم وإصلاح العطب.

ابتعدوا عن الغش والخداع وصعاليق السياسة مدمني القنوات والشو الإعلامي الذين خدعوكم من قبل.

ابتعدوا عن معاداة دينكم وقيمكم ومثلكم.

ابتعدوا عن فاحش الفعل والقول والتزموا بأزياء الحشمة والوقار اقلعوا عن حلاقة الروؤس المقلدة التي لاتشبهنا وتربية الشعر المنفرة.

كونوا ثورة حق تزلزل أركان الباطل ثورة فضيلة على الرزيلة اقسموا أن لن تركعوا لغير الله اقسموا أن تنتظم حشودكم وتملا الطرقات بالتهليل والتكبير والسجود.

لتبنوا لوطنكم فجراً جديد عبادة ً وريادة

الترماج الركابي