



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 9 مارس 2022م

صحيفة السودانيٰ :

بعد ساعات من تحرير سعر الصرف.. الدولار يرتفع إلى 580 جنيهاً

بعد تبادل لإطلاق النار.. الدعم السريع يوقف تجار مخدرات بشمال دارفور

التجمع الاتحادي: اعتقال بابكر فيصل بعد أدائه العزاء في الشيخ الشعراني

تقديراً لدورها في ثورة ديسمبر.. لجان مقاومة الخرطوم تُسيِّر “مليونية المرأة” نحو القصر…

مجلس السيادة يناقش عدداً من القضايا الاقتصادية والأمنية وزيارة حميدتي لروسيا

وفاة (5) أشخاص من أسرة واحدة بالجبلين وإصابة آخرين جرّاء انفجار أسطوانة غاز

اشتعال الأوضاع بالمريخ وإيقاف المدير العام للنادي

صحيفة الحراك السياسي:

“البعث” لـ”الحراك السياسي”: وساطة فولكر ستطيل أمد الانقلابيين

اللجنة الاقتصادية لـ”قحت”: قرار تحرير سعر الصرف”كارثي”

إصابات في”مليونية المرأة” بالخرطوم

مقتل”16″ شخصًا وإصابة”16″ في موجة عنف قبلي بدارفور

صحيفة الصيحة:

الحكومة: خطوة لتطوير قطاعات النقل

والي الجزيرة يصدّق بمبالغ مالية لحلّ مشكلة كهرباء مستشفى الأسنان

حميدتي: الحوار المدخل لحلّ الخلافات بين السودانيين

لجنة المعلمين تبدأ خطوات تصعيدية

الدعم السريع يوقف تجار مخدّرات بشمال دارفور

صحيفة الانتباهة:

احتجاز سودانيين بأوكرانيا للقتال في الحرب

البنوك تخفّض سعر الجنيه 11 بالمئة بأوّل أيام”التحرير الكامل”

أمر بالقبض على المتحرّي في قضية انقلاب الإنقاذ

ترجيحات بعودة حمدوك ضمن المبادرة الأممية الأفريقية

قمع مفرط وعشرات الإصابات في مليونية”المرأة”

صحيفة اليوم التالي:

مزارعون: سعر تركيز القمح مجحف ويؤدّي إلى السجون

“اليوم التالي” تكشف تفاصيل خروج السودانيين من أوكرانيا

“كاف”: مباراة القمّة في أبطال إفريقيا بلا جماهير

وزير الزراعة: الوزارة ملتزمة بقرار تجميد استيراد البرتقال

المجلس الأعلى للسلام يبحث وضع الحركات غير الموقّعة على اتّفاق جوبا

صحيفة أخبار اليوم:

التعليم العالي: اجتماع مرتقب مع وزير المالية بشأن الهيكل الراتبى

الراهن السياسي ما بين المبادرات الوطنية ومشاورات فولكر.. محلك سر..!

التربيه تنفى خبرا متداولا حول امتحانات الفترة النهائية وعطلة المدارس

محكمة مدبري انقلاب يونيو 1989 تواصل جلساتها

صحيفة الوطن:

البرهان يزور الإمارات والسعودية الخميس

محكمة قضية انقلاب “٨٩” تأمر بالقبض على المتحري

إصابات في تظاهرات يوم المرأة ووصول موكب لمحيط القصر

صحيفة بدون عنوان:

اعتماد الهيكل الراتبي الجديد للأُستاذ الجامعي مرهون بموقف وزير المالية

قاضي محكمة مدبري انقلاب يونيو 1989 يأمر بالقبض على المتحري

(43) ألف جنيه سعر تشجيعي لجوال القمح سعة 100 كيلو جرام

616627 إجمالي عدد المصابين بالأوبئة بالسودان الفترة الماضية

التربية والتعليم بالخرطوم تحدد مواعيد الامتحانات النهائية للأساس

الإنتباهة تتصدر التوزيع السنوي للصحف الورقية بالسودان

الدولار يقفز 60 جنيها في اول ايام تحرير سعر صرف الجنيه

12 دبلوماسياً يؤدون قسم اليمين القانونية أمام وزير الخارجية المكلَف وبدون عنوان تورد اسماءهم

متخصصون يدقون جرس الإنذار لتفادي انقراض سلالات الحياة البرية بالسودان

وزير الزراعة: الإنتاج الوطني من البرتقال يغطي السوق وقرار منع الإستيراد ساري

وتيرة الخلافات تتصاعد في المريخ بخصوص مكان مباراة الأهلي المصري

الساقية لسه مدورة.. حازم يبقي على المدير العام لنادي المريخ والجاكومي يرفده

اللجنة المنظمة لقمة الهلال و المريخ تطمئن والاجتماع الفني الخميس

صحيفة النيل الدولية:

البرهان يلتقي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ومحافظ مشروع الجزيرة

(٤٣) ألف جنيه سعر جوال القمح استلام الحكومة من المزراع

وزير الزراعة يؤكد سريان قرار تجميد استيراد البرتقال

البلاد تشيع شيخ الطريقة السمانيةالشيخ الشعراني إلى مثواه الأخير

وزير العدل السابق: السودان خسر 6.5 مليار دولار بسبب الانقلاب العسكري

الخرطوم: (كوش نيوز)