عبد الله مسار يكتب: الحرب على أوكرانيا (3)





قلنا في مقالينا الحرب على أوكرانيا (1) و(2)، ان روسيا دولة عظمى تمتلك سلاحا نوويا، وتمتلك عضوية مجلس الامن الدائمة وكذلك حق النقض (الفيتو)، وقلنا انها كانت ترأس حلف وارسو الذي أسس في عام 1955م.

قلنا ان روسيا دخلت الحرب مع اوكرانيا مضطرة لذلك، لتهديد الناتو لحدودها مباشرة عبر أوكرانيا وخاصة لو صارت عضوا في حلف الناتو.

وقلنا ان روسيا تعرضت لاستفزاز شديد من قبل امريكا والناتو.

وقلنا ان القوة العسكرية بين روسيا واوكرانيا غير متكافئة.

وقلنا ان لروسيا اهدافا تود ان تحققها.

وقلنا ان روسيا لن تحتل اوكرانيا لتستعمرها، ولكن لتغيير الحكومة الحالية بحكومة موالية لروسيا، وكذلك لإبعادها عن عضوية حلف الناتو.

وقلنا ان من اهداف روسيا في الحرب على كييف جزء منها داخلي لروسيا، وآخر اقليمي ودولي، ومن بين ذلك قيام حلف جديد على قرار حلف وارسو واعادة دور روسيا في قيادة وتغيير الخارطة في العالم.

واضح ان كييف ستسقط، وان حكومة موالية لروسيا ستقوم، وان هذه الحرب ستشجع الصين لإرجاع تايوان الى حضن الصين.

وان اليابان مطلوبة ترجع الى الحضن الآسيوي وتبتعد عن الغرب.

ومتوقع عودة الحرب الباردة وتكوين حلف جديد على قرار حلف وارسو، ومتوقع ان يضم الصين وروسيا والهند واليابان وكوريا الشمالية واخرين حتى إيران ويغطي كل آسيا وجزءا كبيرا من اوروبا الشرقية وعين روسيا على ألمانيا وهي اقرب لذلك بسبب الغاز الروسي وخط أنابيب الغاز استرييم (2).

ومتوقع ان تتوسع روسيا في اوروبا الشرقية، منها لواتنيا وجورجيا التي ذهبت الى الناتو ويعاد تشكيل العالم من جديد.

ومتوقع تحرك عالمي لإعادة النظر في بعض المؤسسات الدولية كبنك وصندوق النقد الدوليين.

كما ان الدولار لن يكون العملة المسيطرة على العالم. ومتوقع سلعة عملات يحدث حراكاً في افريقيا وخاصة الدول الفرانكفونية ضد فرنسا.

قد يحدث تغيير كبير في العالم ولكن لن تقوم حرب عالمية، لأن الدول الغربية وامريكا لن تدخل في حرب مباشرة لصالح اوكرانيا. كذلك التغيير في الكون سنة كونية، لأن الكواكب والشهب تتغير كل مائة عام.

واضح ان العشر السنوات القادمة ستشهد تغييرات كبرى في العالم، حيث يُرفع شأن بعضها وتموت دول اخرى.

وقد تختفي دول من خارطة العالم بسبب المناخ او بالحروب او بالاقتصاد او بحركة الكون الإلهية.

واضح ان اوروبا ليست متماسكة وتضربها الشيخوخة وامراض المجتمع الاخرى.

وايضا امريكا ليست مبرأة من تلك الأمراض وخاصة الصراع العنيف بين البيض والسود، خاصة وان امريكا بها ناطحات السحاب، ولكن هنالك من يعيش في الملاجئ وعلى حدة من الفقر. مجتمع منقسم الى اناس في الثريا وآخرون في الثرى.

واضح ان اوكرانيا ستطلب الجلوس للتفاوض وتقبل بشروط روسيا، وتدخل في بيت الطاعة الروسي، وخاصة انها لم تجد تدخلاً عسكرياً مباشراً من حلف الناتو.

الآن اسرائيل تعمل على اخراج اليهود من اوكرانيا بعد ان وقعت اتفاقاً مع روسيا.

خروج اليهود يعني أن إسرائيل تعلم ان العالم الغربي لا يتدخل في هذه الحرب مباشرة.

أخيراً، اوكرانيا ستدخل في تفاوض مباشر مع روسيا، وتوافق على شروط روسيا وخاصة بعد خيبة امل أوكرانيا في امريكا والغرب الاوروبي.

على العموم العالم مقبل على تغييرات كبيرة، الغائب الأكبر فيها العالم العربي.

إنها سنة الله في الكون.

نسأل الله اللطف.

صحيفة الصيحة